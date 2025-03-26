Трамп и закон. Как США оказались на грани конституционного кризиса

«Когда эти отморозки применят тот же подход в Верховном суде США, все это политическое дерьмо прилетит на вентилятор», - предупредил обычно сдержанный Трайб, у которого в свое время учились Барак Обама и несколько судей Верховного суда США, включая председателя Джона Робертса.

Именно Робертса называют одним из отцов нынешнего кризиса.

Робертс написал принятое Верховным судом решение предоставить почти полный иммунитет президентам США, за что Трамп недавно прилюдно похлопал его по плечу и поблагодарил: «Еще раз спасибо, я не забуду».

«Еще раз спасибо, я не забуду». Трамп благодарит Робертса. Фото: Reuters

Несмотря на это, Робертс в нынешнем кризисе пока выступает против Трампа.

Когда федеральный судья Джеймс Боасберг приостановил действие указа Трампа и распорядился вернуть самолеты с депортированными венесуэльцами, поскольку все они были лишены законного права оспорить это решение, Трамп потребовал импичмента судьи. Робертс счел нападки президента на судью проступком, достойным специального заявления.

«Вот уже более двух столетий как установлено, что импичмент не является уместной реакцией на несогласие с судебным решением. Для этого существует обычный процесс апелляции», - заявил глава Верховного суда.

«Не имеют права»

Но Трампу все равно. Он утверждает, что правит от имени народа, и его мандат важнее. Он нападает не только на судей, но и на юристов, подписывает указы против целых адвокатских контор, которые представляли интересы его противников.