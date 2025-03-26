Президент Финляндии: антироссийские санкции следует не отменять, а усиливать

Украина и Россия договорились о прекращении огня в Черном море. Переговоры об этом проходили под руководством США в Саудовской Аравии. Российская сторона выдвинула условие частичной отмены санкций.

«Мы снова в ситуации, когда заключенным с Россией соглашениям редко можно доверять. Мы будем не отменять санкции, а наоборот, ужесточать их», – подчеркнул глава государства.

По оценкам Стубба, в такой ситуации Россия выступит инициатором мирных переговоров и прекращения огня

Президент также прокомментировал возможность отправки финских миротворцев в Украину. По его словам, политика Финляндии заключается в том, что она не будет отправлять сухопутные войска в Украину.

«Но необходимо оставить открытой возможность отправки войск позднее в рамках мирного процесса и операции с международным мандатом», - сказал Стубб.

Стубб также констатировал, что необходимо признать реальность: направление трансатлантических отношений изменилось. Он отметил, что Финляндия продолжает считать себя важным партнером США. Президент также выразил надежду на то, что США останутся в НАТО.