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ИНТЕРВЬЮ Премьер-министр Литвы: при моем должностном сроке Россия на нас не нападет

Перевод: Павел Соболев
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Гинтаутас Палуцкас в посольстве Литвы в Таллинне. 24 марта 2025 года.
Гинтаутас Палуцкас в посольстве Литвы в Таллинне. 24 марта 2025 года. Фото: Mihkel Maripuu

Несмотря на геополитику, литовцы смотрят в будущее с оптимизмом, что также влияет на здоровье экономики страны, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

Палуцкас рекомендует не обращать внимания как на резкие слова, сказанные в ходе президентской кампании в Польше, так и на то, что администрация президента США извергает из себя в социальных сетях. У Европы самое мощное ядерное сдерживающее одеяло в мире, и США не откажутся от защиты стран Балтии, убежден глава правительства Литвы.

- После сегодняшней встречи с премьер-министром Эстонии вы сказали, что расходы Литвы на оборону составляют до шести процентов ВВП. Существует ли где-то верхний предел расходов на оборону, с которым литовское общество больше не сможет справиться?

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