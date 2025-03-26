ИНТЕРВЬЮ Премьер-министр Литвы: при моем должностном сроке Россия на нас не нападет

Несмотря на геополитику, литовцы смотрят в будущее с оптимизмом, что также влияет на здоровье экономики страны, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.
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Палуцкас рекомендует не обращать внимания как на резкие слова, сказанные в ходе президентской кампании в Польше, так и на то, что администрация президента США извергает из себя в социальных сетях. У Европы самое мощное ядерное сдерживающее одеяло в мире, и США не откажутся от защиты стран Балтии, убежден глава правительства Литвы.