ИНТЕРВЬЮ Премьер-министр Литвы: при моем должностном сроке Россия на нас не нападет

Палуцкас рекомендует не обращать внимания как на резкие слова, сказанные в ходе президентской кампании в Польше, так и на то, что администрация президента США извергает из себя в социальных сетях. У Европы самое мощное ядерное сдерживающее одеяло в мире, и США не откажутся от защиты стран Балтии, убежден глава правительства Литвы.