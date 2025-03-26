Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) получила в суде право сменить название на Эстонская христианская православная церковь. Представитель ЭПЦ МП епископ Даниил доволен решением, поскольку оно позволяет церкви четче выразить свой независимый статус. Однако Министерство внутренних дел Эстонии считает, что одна лишь смена названия не решит проблему.
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МВД о победе ЭПЦ МП в суде: смена названия не решит проблему
В сентябре 2024 года ЭПЦ МП подала в регистрационный отдел заявление об изменении устава и названия церкви, предложив новое название: Эстонская православная церковь. Регистрационный отдел передал рассмотрение заявления судье, который посчитал предложенное название вводящим в заблуждение, поскольку, по его мнению, оно ошибочно охватывало всех православных верующих Эстонии.