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МВД о победе ЭПЦ МП в суде: смена названия не решит проблему

Перевод: Ева Ойжинская
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Фото статьи
Фото: Tairo Lutter

Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) получила в суде право сменить название на Эстонская христианская православная церковь. Представитель ЭПЦ МП епископ Даниил доволен решением, поскольку оно позволяет церкви четче выразить свой независимый статус. Однако Министерство внутренних дел Эстонии считает, что одна лишь смена названия не решит проблему.

В сентябре 2024 года ЭПЦ МП подала в регистрационный отдел заявление об изменении устава и названия церкви, предложив новое название: Эстонская православная церковь. Регистрационный отдел передал рассмотрение заявления судье, который посчитал предложенное название вводящим в заблуждение, поскольку, по его мнению, оно ошибочно охватывало всех православных верующих Эстонии.

Согласно недавнему судебному постановлению, новое название соответствует закону: оно не вводит в заблуждение ни в отношении целей деятельности церкви, ни ее масштабов, ни правовой формы. Суд счел обоснованными и понятными разъяснения заявителя о том, что новое название точно цели и сферу деятельности церкви, которая является христианской православной церковью, действующей в Эстонии. По мнению суда, в условиях свободы вероисповедания нельзя делать вывод о том, что какая-либо церковь может охватывать всех верующих.

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