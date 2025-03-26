Всемирная федерация легкой атлетики продлила отстранение спортсменов из стран-агрессоров

Так, на недавно прошедшем конгрессе в Китае WA подтвердила, что продлевает запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях, введенный сразу после начала войны в Украине.

«В настоящее время действующие санкции достаточны и не требуют замены, добавления или изменений, пока ситуация [в Украине] не ухудшится катастрофически или не будет заключено мирное соглашение» - заявил президент WA Себастьян Коу.

Спортсмены стран-агрессоров находятся вне международных соревнований с февраля 2022 года, и из-за этого запрета они не могут участвовать и в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Если на многих других спортивных аренах делают исключения для противников режима Путина, позволяя им стартовать под нейтральным флагом, то WA до сих пор твёрдо придерживается своей позиции и запрещает участие всем спортсменам стран-агрессоров.