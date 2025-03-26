В Центральной Европе быстро распространяется ящур

По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Олева Кальда, ситуация на местах очень серьезная.

«Ящур - это высококонтагиозная болезнь, наносящая огромный экономический ущерб. Венгрия и Словакия прилагают большие усилия, чтобы ограничить распространение болезни, но она уже распространилась на другие фермы. Были приняты все необходимые меры, в том числе уничтожение контактных ферм и животных, обитавших на этих фермах, а также введены обширные ограничения на передвижение животных», - сообщил Кальда.

В Словакии выявлен четвертый очаг ящура на ферме с 279 головами крупного рогатого скота. «Ферма расположена в десятикилометровой зоне от предыдущих очагов болезни, где уже введены ограничения в связи с ранее возникшими вспышками», - рассказал Кальда.

Сегодня Венгрия сообщила о новом очаге заболевания на ферме с 3000 молочными коровами, расположенной в десяти километрах от австрийской границы. Очаг находится в сорока километрах от первой вспышки ящура в Венгрии.

В связи с новыми вспышками как в Венгрии, так и в Словакии Европейская комиссия созвала внеочередное заседание Постоянного комитета по растениям, животным, продовольствию и кормам, на котором будут обсуждаться дополнительные меры защиты для предотвращения дальнейшего распространения заболевания в регионе.

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент направил всем скотоводам рекомендации и напоминания о требованиях по биобезопасности, соблюдение которых обеспечит остановку распространения болезни.

Подробную информацию о ящуре и случаях заболевания в Европе можно найти здесь.