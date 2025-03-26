У меня достаточно большой опыт работы на финансовых рынках, и я отчетливо помню, как происходило развитие местного инвестиционного сообщества, скажем так, в географическом измерении. В первую очередь испытания проводились на эстонском рынке, периодически заходы совершались и в другие страны Балтии.

Потом мы переметнулись в Финляндию и Швецию и торговали в основном с Nokia и Ericsson. Но затем наступил «конец эпохи» и стал доступен самый большой в мире, самый ликвидный, да что скрывать - лучший рынок, о котором, кроме всего прочего, можно было получить довольно много информации на понятном очень многим людям языке. Бесплатно. То, что происходило в других местах, просто уже не заслуживало особого внимания. Честно признаюсь, что я и сам был того же мнения.

Однако первый квартал этого года доказал: как только на рынках что-то кажется определенным, в итоге нет ничего определенного. Еще в прошлом году мысль о том, что Европа и Китай буквально уничтожат фондовые рынки США, вызвала бы высокомерный смех.

И все же это произошло. И нет, это не похоже на какую-то случайную прихоть рынка. Еще в начале года инвесторы-спекулянты, занятые на рынках США, были в восторге: снижение налогов, дерегуляция, фискальная расточительность! Рынок пошел вверх. Доходность облигаций выросла. Доллар танцевал на сцене как суперзвезда.