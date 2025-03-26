Еще в прошлом году мысль о том, что Европа и Китай буквально уничтожат фондовые рынки США, вызвала бы высокомерный смех, пишет Пеэтер Коппель, редактор раздела «Деньги и экономика» в Focus.
У меня достаточно большой опыт работы на финансовых рынках, и я отчетливо помню, как происходило развитие местного инвестиционного сообщества, скажем так, в географическом измерении. В первую очередь испытания проводились на эстонском рынке, периодически заходы совершались и в другие страны Балтии.
Потом мы переметнулись в Финляндию и Швецию и торговали в основном с Nokia и Ericsson. Но затем наступил «конец эпохи» и стал доступен самый большой в мире, самый ликвидный, да что скрывать - лучший рынок, о котором, кроме всего прочего, можно было получить довольно много информации на понятном очень многим людям языке. Бесплатно. То, что происходило в других местах, просто уже не заслуживало особого внимания. Честно признаюсь, что я и сам был того же мнения.
Однако первый квартал этого года доказал: как только на рынках что-то кажется определенным, в итоге нет ничего определенного. Еще в прошлом году мысль о том, что Европа и Китай буквально уничтожат фондовые рынки США, вызвала бы высокомерный смех.
И все же это произошло. И нет, это не похоже на какую-то случайную прихоть рынка. Еще в начале года инвесторы-спекулянты, занятые на рынках США, были в восторге: снижение налогов, дерегуляция, фискальная расточительность! Рынок пошел вверх. Доходность облигаций выросла. Доллар танцевал на сцене как суперзвезда.
Доллар танцевал, но Трамп выключил музыку
Затем на сцену вышел президент Трамп с пачкой пошлин - и музыка смолкла. Оказалось, что новый президент - именно то, о чем предупреждали пессимисты. Дело дошло до основательного перегрева и вдруг стало понятно, что вторая часть термина «таможенная пошлина» - это именно «пошлина».
И в то время как США вдобавок ко всему прочему переходят к режиму жесткой экономии, Европа и Китай теперь будут тратить деньги. Инвестиции в инфраструктуру, национальную оборону, бизнес. Джон Мейнард Кейнс гордился бы. Но что произойдет, когда одна сверхдержава затянет пояса, а другие затеют фестиваль трат? На рынке произошел сдвиг, заставивший даже закоренелых стратегов поднять брови.
До недавнего времени Европа и Китай рассматривались в инвестиционном мире как старые носки в углу бельевого ящика. Европа томилась в стагнации и бесконечной бюрократии. Ну, она все еще с ней борется, но, по крайней мере, она, вероятно, теперь совсем уж не спит.
Китай? «Не годится для инвестирования», - заявляли ранее многие институциональные инвесторы.
Но силовая внешняя политика Трампа сумела сделать то, что не смог ни один чиновник в Брюсселе: объединить Европу. Германия порвала с десятилетиями ограничений и теперь реализует пакет расходов на триллион евро. Оборона? Инфраструктура? Все возможно!
Китай также простимулирован. Больший дефицит бюджета? Да. Поддержка бизнеса? Да. Правительство решило: больше нельзя просто смотреть, как там поживает экономика. Это не первый раз происходит, конечно, но все же.
Лучший в мире рынок перестал таким казаться
Кроме того, наконец-то стало видно, что «лучший в мире» рынок почему-то стал дорогим. Однако уровень цен в Европе и некоторых других регионах был именно таким, как и следовало ожидать от забытых рынков.
Но у рынков есть одно умение: они корректируют ситуацию. Когда в США рынок дорог, а другие рынки дешевы, умные деньги в конечном итоге сделают то, что всегда делают умные деньги: переместятся туда, где фундаментально оправданный уровень цен относительно выше.
На данный момент европейский рынок движим более цикличными секторами, такими как промышленность и банки, в то время как рынок США растет в секторах, которые работают, когда экономика замедляется, таких как коммунальные услуги и здравоохранение. Перевод на простой язык: Европа ожидает роста, США готовятся к спаду.
Конечно, прежде чем открывать шампанское и провозглашать возрождение Европы, нам стоило бы все-таки успокоиться. Структурные проблемы - жесткий рынок труда, абсурдные социальные расходы, чрезмерное регулирование - не исчезнут в одночасье.
Но в случае с Китаем геополитический риск по-прежнему высок, а уровень цен еще более благоприятный. Акции китайских технологических компаний относительно дешевле американских почти на треть. Инвестор, не склонный к риску, вероятно, считает это достаточной компенсацией за геополитический риск.
А как насчет послания инвестору? Мыслите более глобально. Будьте скромными. И, может быть, просто может быть... Выучите хотя бы в каком-то объеме немецкий. Это может стать необходимым.