Новое решение Telia может заставить мошенников платить вместо вас

Новое решение выявляет и блокирует мошеннические звонки из-за границы в Эстонию более эффективно и быстро, чем прежние, что особенно важно именно для предотвращения ущерба от мошеннических звонков.

По словам руководителя отдела соединений Telia Эвелин Неэрот, новая система ускорит срабатывание правил ограничения для мошеннических звонков на время до 30 минут, а значит, до клиентов дойдет намного меньше вредоносных звонков.

«Новое решение блокирует обратные звонки на номера мошенников, предотвращая потенциальные финансовые потери для людей и компаний», - объяснила Неэрот.

Для клиентов Telia защита от мошеннических звонков применяется автоматически, и они ничего за нее не платят.

Как заставить мошенников платить вместо нас?

Вскоре решение против мошеннических звонков будет дополнено опцией, которая вынудит платить самих мошенников.

«В ближайшее время к решению добавится функция голосового сообщения, которая позволит нам заставить платить самих мошенников: на звонки будет отвечать разработанная Telia автоматика. При ответе на звонок с голосовым сообщением сразу начнется начисление платы, то есть мошеннику выставит счет его собственный оператор связи», - добавила Неэрот.

Если клиент Telia все-таки перезвонит на подозрительный номер, перед соединением он услышит сообщение с предупреждением о мошенничестве, предлагающее прервать звонок. Если этого не сделать, Вас соединят с набранным номером. Начисление платы за звонок с таким предупреждением начинается после воспроизведения предупреждающего сообщения.

Чтобы лучше оповещать пользователей о потенциальных опасностях, Telia в феврале протестировала различные формулировки предупреждения. Выбранное в результате сообщение гласит: «Внимание! По данным Telia, набранный Вами номер может быть связан с мошенничеством. Рекомендуем прервать звонок. Если Вы останетесь на линии, произойдет соединение».

Что такое так называемые звонки wangiri (вангири)?

Звонки вангири также известны как секундные или пропущенные звонки, которые поступают с иностранных номеров. Цель таких звонков - намеренно создать пропущенный звонок, побуждающий абонента перезвонить на неизвестный иностранный номер, что нередко заканчивается внушительным счетом.

Одна из самых крупных атак типа вангири произошла в Эстонии в 2018 году, когда многие пользователи получили массовые звонки с номеров Самоа.