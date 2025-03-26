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НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ Горсобрание повысило зарплаты всем директорам школ, кроме одного

Перевод: Валерия Ермакова
Обновлено 26 марта 2025, 16:40
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Фото статьи
Фото: Elmo Riig

Директор Вильяндиской гимназии для взрослых Малль Кыйв отправила официальный запрос в горсобрание Вильянди. В письме она отметила, что зарплаты директоров общеобразовательных школ Вильянди были повышены, в то время как зарплата директора Вильяндиской гимназии для взрослых, то есть ее собственная, осталась прежней.

«Я не согласна с указанным решением и прошу разъяснить, почему директору Вильяндиской гимназии для взрослых не было предоставлено повышение зарплаты», - написала Кыйв.

Она отметила, что в последние годы число учеников в гимназии для взрослых значительно увеличилось. В учебном году 2023/2024 в учреждении, которое делит здание с школой Кааре, училось 380 человек, а в следующем году количество учеников вырастет до 440. По словам Кыйв, рост числа учащихся подтверждает важность школы в образовательной системе, где ценятся как ученики, так и преподаватели, а также образовательные инновации.

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