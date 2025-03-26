НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ Горсобрание повысило зарплаты всем директорам школ, кроме одного

«Я не согласна с указанным решением и прошу разъяснить, почему директору Вильяндиской гимназии для взрослых не было предоставлено повышение зарплаты», - написала Кыйв.

Она отметила, что в последние годы число учеников в гимназии для взрослых значительно увеличилось. В учебном году 2023/2024 в учреждении, которое делит здание с школой Кааре, училось 380 человек, а в следующем году количество учеников вырастет до 440. По словам Кыйв, рост числа учащихся подтверждает важность школы в образовательной системе, где ценятся как ученики, так и преподаватели, а также образовательные инновации.