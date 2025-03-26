Директор Вильяндиской гимназии для взрослых Малль Кыйв отправила официальный запрос в горсобрание Вильянди. В письме она отметила, что зарплаты директоров общеобразовательных школ Вильянди были повышены, в то время как зарплата директора Вильяндиской гимназии для взрослых, то есть ее собственная, осталась прежней.
Для подписчиков
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ⟩ Горсобрание повысило зарплаты всем директорам школ, кроме одного
«Я не согласна с указанным решением и прошу разъяснить, почему директору Вильяндиской гимназии для взрослых не было предоставлено повышение зарплаты», - написала Кыйв.