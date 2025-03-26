На этой неделе в передаче Krimiraadio на Kuku Raadio основное внимание ведущие уделили недавнему решению Харьюского уездного суда, которым были признаны виновными два сутенера румынского происхождения, действовавшие в Эстонии.
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Уровень безопасности в Эстонии упростил ведение бизнеса: прибыль румынских сутенеров могла достигать десятков тысяч евро
Согласно обвинению, румыны Чезар-Юлиан Буту и Габриэль-Флорин Кальчу намеревались наладить в Эстонии бизнес по оказанию секс-услуг. По словам главного следователя отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Марго Кивила, их деятельность была системной и продуманной, а жертвами сутенеров в основном становились их соотечественницы.