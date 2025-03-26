Уровень безопасности в Эстонии упростил ведение бизнеса: прибыль румынских сутенеров могла достигать десятков тысяч евро

Согласно обвинению, румыны Чезар-Юлиан Буту и Габриэль-Флорин Кальчу намеревались наладить в Эстонии бизнес по оказанию секс-услуг. По словам главного следователя отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Марго Кивила, их деятельность была системной и продуманной, а жертвами сутенеров в основном становились их соотечественницы.

«У этих лиц уже имелись связи с крупными организованными преступными структурами в Румынии. Мы вели это уголовное дело в сотрудничестве с румынской полицией: они изучали то, что происходило в Румынии, а мы - то, что происходило здесь, в Эстонии», - объяснил Кивила.