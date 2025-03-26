Ср, 26.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Уровень безопасности в Эстонии упростил ведение бизнеса: прибыль румынских сутенеров могла достигать десятков тысяч евро

Перевод: Ева Ойжинская
Copy
18 марта 2025 года 39-летний Чезар-Юлиан Буту и 54-летний Габриэль-Флорин Кальчу предстали перед судом.
18 марта 2025 года 39-летний Чезар-Юлиан Буту и 54-летний Габриэль-Флорин Кальчу предстали перед судом. Фото: Kaader uudistesaatest «Reporter»

На этой неделе в передаче ​Krimiraadio на Kuku Raadio основное внимание ведущие уделили недавнему решению Харьюского уездного суда, которым были признаны виновными два сутенера румынского происхождения, действовавшие в Эстонии.

Согласно обвинению, румыны Чезар-Юлиан Буту и Габриэль-Флорин Кальчу намеревались наладить в Эстонии бизнес по оказанию секс-услуг. По словам главного следователя отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Марго Кивила, их деятельность была системной и продуманной, а жертвами сутенеров в основном становились их соотечественницы.

«У этих лиц уже имелись связи с крупными организованными преступными структурами в Румынии. Мы вели это уголовное дело в сотрудничестве с румынской полицией: они изучали то, что происходило в Румынии, а мы - то, что происходило здесь, в Эстонии», - объяснил Кивила.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх