НОВАЯ СДЕЛКА Эстонская компания усиливает позиции на чешском рынке

По словам председателя правления PLG Свена Нуттмана, после сделки доля компании на чешском рынке вырастет до 34 процентов. «Наша цель - объединить лидеров рынка продажи билетов из разных стран в одну сильную международную сеть, чтобы предложить клиентам максимально широкий и качественный выбор услуг», - отметил Нуттман, добавив, что объединение двух крупных игроков на чешском рынке создает отличные возможности для этого.