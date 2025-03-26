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НОВАЯ СДЕЛКА Эстонская компания усиливает позиции на чешском рынке

Перевод: Валерия Ермакова
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Акционер и председатель правления Piletilevi Group Свен Нуутманн.
Акционер и председатель правления Piletilevi Group Свен Нуутманн. Фото: Piletilevi

Работающая под брендом Piletilevi компания PLG продолжает расширяться в Центральной Европе и, объединившись с чешским партнером GoOut, покупает второго крупнейшего игрока на местном рынке - компанию Ticketstream.

По словам председателя правления PLG Свена Нуттмана, после сделки доля компании на чешском рынке вырастет до 34 процентов. «Наша цель - объединить лидеров рынка продажи билетов из разных стран в одну сильную международную сеть, чтобы предложить клиентам максимально широкий и качественный выбор услуг», - отметил Нуттман, добавив, что объединение двух крупных игроков на чешском рынке создает отличные возможности для этого.

«Цель PLG - занять лидирующие позиции на всех наших рынках, что позволит нам предложить организаторам наиболее эффективный канал продаж. Мы продолжаем реализовывать нашу стратегию и готовимся к дальнейшим сделкам. Для этого мы привлекаем новый капитал с внешних рынков», - добавил председатель правления PLG.

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