Правительство Дании вводит обязательную военную службу для женщин. Достигшие 18-летия датчанки могут быть призваны на военную службу уже с июля - значительно раньше, чем планировалось до сих пор, заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен во вторник, 25 марта, пишет Deutsche Welle.
Дания вводит обязательную военную службу для женщин
«Учитывая текущую ситуацию в сфере оборонной политики и безопасности, вооруженные силы должны набирать больше новобранцев», - отметил он. По словам министра, важным сигналом при этом станет достижение полного равенства между мужчинами и женщинами в вопросе военного призыва уже с 1 июля 2025 года.
Срок военной службы увеличен до 11 месяцев
Первоначально планировалось, что датчанки будут призываться на военную службу с 2027 года. В том же решении срок обязательной военной службы был увеличен с четырех до одиннадцати месяцев. В настоящее время женщины служат в датских вооруженных силах только на добровольной основе.
Призыв на обязательную военную службу в Дании проводится лишь в том случае, если набирается достаточное число добровольцев. Кто именно будет призван, определяет ежегодная лотерея, пишет AFP.
Дания расширяет оборонный бюджет
В феврале правительство Метте Фредериксен в связи с возросшей угрозой со стороны РФ, ведущей войну против Украины, объявило об увеличении оборонного бюджета на текущий и следующий годы в общей сложности на 6,8 млрд евро. «Мы имеем дело с агрессивной Россией, которая перевооружается и производит больше боеприпасов за три месяца, чем НАТО за целый год», - заявила Фредериксен.
Кроме того, в последние месяцы обострились разногласия Дании и администрации президента США Дональда Трампа вокруг Гренландии на фоне заявлений главы Белого дома о желании аннексировать этот остров. Дания - третья страна НАТО, вводящая обязательную военную службу для женщин после Норвегии и Швеции.