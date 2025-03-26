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Правительство Литвы окажет государственную помощь польскому топливному гиганту

Перевод: Павел Соболев
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Завод Orlen Lietuva в Мажейкяе.
Завод Orlen Lietuva в Мажейкяе. Фото: PETRAS MALUKAS / AFP / Scanpix

Правительство Литвы и компания Orlen Lietuva, входящая в польскую энергетическую группу Orlen, подпишут соглашение о предоставлении государственной помощи проекту модернизации Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода.

«Стратегически важный проект повышения эффективности нефтепереработки, стоимость которого превышает 1 млрд евро, поможет укрепить конкурентоспособность Литвы, снизить зависимость от ископаемого топлива, повысить эффективность отрасли и открыть новые направления для инвестиций», - заявили в правительстве.

Письмо о намерениях подпишут министр экономики и инноваций, министр энергетики, финансов и окружающей среды, а также генеральный директор Orlen Lietuva Збигнев Пашкович и его заместитель Артур Кшиштоф Сладовски.

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