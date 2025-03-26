Правительство Литвы и компания Orlen Lietuva, входящая в польскую энергетическую группу Orlen, подпишут соглашение о предоставлении государственной помощи проекту модернизации Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода.
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Правительство Литвы окажет государственную помощь польскому топливному гиганту
«Стратегически важный проект повышения эффективности нефтепереработки, стоимость которого превышает 1 млрд евро, поможет укрепить конкурентоспособность Литвы, снизить зависимость от ископаемого топлива, повысить эффективность отрасли и открыть новые направления для инвестиций», - заявили в правительстве.