Открывшийся пару недель назад культурный центр Kosmos уже запросил у государства 200 тысяч евро

Открытие центра состоялось 8 марта. По информации СМИ, оно не вызвало интереса, а сам центр долгое время не имел своего сайта, и информация о мероприятиях оставалась недоступной.

В письме министру культуры директор центра Рене Рейнумяги подчеркнул уникальность Kosmos в культурном ландшафте Эстонии и попросил грант для раскрытия потенциала центра, заявив, что его полноценное функционирование станет опорой для творческих работников.

Также в новом культурном центре еще не сняты логотипы бывшего кинотеатра Cinamon, и кинокомпания потребовала их удалить, уточнив, что претензии касаются использования товарных знаков.

Однако, как отметила Каролин Пихлап из Департамента городского планирования Таллинна, демонтаж логотипа на фасаде здания не рассматривается, так как он является важной архитектурной деталью.