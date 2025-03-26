Ср, 26.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

СМИ: на полигоне в Литве пропали американские военные. Они погибли

Copy
Американские военные в Эстонии. Иллюстративное фото.
Американские военные в Эстонии. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Четверо иностранных военных, пропавшие во время учений на полигоне Пабраде во вторник вечером, погибли, а их гусеничное транспортное средство было найдено в болоте, сообщили в среду новостные порталы TV3 и Lrytas.

Официальные источники эти данные пока не подтверждают.

В среду литовские военные заявили, что во время учений на полигоне Пабраде во вторник вечером пропали четверо американских военных и одна гусеничная машина, в настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

Во вторник в поисках были задействованы литовские и зарубежные военнослужащие, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны госграницы Литвы.

В среду было установлено возможное место происшествия, проводилась поисково-спасательная операция под руководством Вооруженных сил Литвы с привлечением дополнительных возможностей Департамента противопожарной охраны и спасания и других ведомств.

Информацию об инциденте также подтвердило Командование Армии США в Европе и Африке.

Согласно этим сообщениям, пропавшие военнослужащие были из Первой бригады Третьей пехотной дивизии и проводили плановые тактические учения.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх