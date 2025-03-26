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Недовольство в социальных сетях: «Курьер ездит на автомобиле без техосмотра и никто ничего не делает!» (1)

Перевод: Александер-Марк Каппи
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Jürgen Puistaja

В группе на Facebook Märgatud Tartus («Замечено в Тарту») за несколько дней появилось несколько постов, что в Тарту курьер ездит на автомобиле без техосмотра. Анонимный автор постов многократно сообщал об этом в полицию, но, по его мнению, полиция не обращает внимания на опасного водителя. Однако правоохранители утверждают, что это не так.

По информации Департамента транспорта, у Ford Fiesta курьера нет действующего техосмотра с 23 декабря прошлого года. Среди неисправностей - неработающий стояночный тормоз, ржавый кузов и превышение нормы загрязняющих веществ. Однако водитель не исправил эти дефекты за несколько месяцев и продолжает работать курьером. «У полиции есть информация. Ничего не делается. Почему же такого курьера пускают за руль?!» - написал один из горожан в посте.

В оригинальном посте, который теперь удален из социальных сетей, анонимный участник группы жаловался, что он неоднократно сообщал об этом автомобиле в Центр тревоги, при этом всегда оставался анонимным. Но однажды ему перезвонили из полиции, обратились по имени и попросили больше не сообщать о транспортном средстве. Это оставило у него вопросы, можно ли вообще сообщать о нарушениях полиции?

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