По информации Департамента транспорта, у Ford Fiesta курьера нет действующего техосмотра с 23 декабря прошлого года. Среди неисправностей - неработающий стояночный тормоз, ржавый кузов и превышение нормы загрязняющих веществ. Однако водитель не исправил эти дефекты за несколько месяцев и продолжает работать курьером. «У полиции есть информация. Ничего не делается. Почему же такого курьера пускают за руль?!» - написал один из горожан в посте.

В оригинальном посте, который теперь удален из социальных сетей, анонимный участник группы жаловался, что он неоднократно сообщал об этом автомобиле в Центр тревоги, при этом всегда оставался анонимным. Но однажды ему перезвонили из полиции, обратились по имени и попросили больше не сообщать о транспортном средстве. Это оставило у него вопросы, можно ли вообще сообщать о нарушениях полиции?