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Катри Райк: русскоязычный эстонец оскорблен, искренне оскорблен

Перевод: Валерия Ермакова
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Вернется ли Катри Райк (на фото) на пост мэра Нарвы? Это станет ясно 30 ноября, на внеочередном заседании Нарвского горсобрания, где может быть вынесен вотум недоверия нынешнему мэру Яану Тоотсу.
Вернется ли Катри Райк (на фото) на пост мэра Нарвы? Это станет ясно 30 ноября, на внеочередном заседании Нарвского горсобрания, где может быть вынесен вотум недоверия нынешнему мэру Яану Тоотсу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Рийгикогу одобрил сегодня законопроект о внесении изменений в Конституцию, согласно которым все иностранные граждане, в том числе России и Беларуси, лишатся права голоса на местных выборах уже с этого года. На местных выборах в 2029 году также не смогут голосовать владельцы серых паспортов. Мэр Нарвы Катри Райк посоветовала жителям города, которые будут голосовать на выборах в октябре этого года, не поддерживать политические крайности из чувства протеста, а выбрать того, кто сможет наилучшим образом способствовать развитию их родного города.

В Нарве проживает около 26 тысяч граждан Эстонии, около 18 тысяч граждан России, 68 граждан Беларуси и примерно 6500 человек с неопределенным гражданством - владельцев серых паспортов. На предыдущих выборах в местные органы власти проголосовало около 21 тысячи человек, явка составила 46,6 процента.

«Даже если жители Нарвы не будут бойкотировать выборы после сегодняшнего решения Рийгикогу, ожидается, что явка на этих выборах будет, вероятно, между 25 и 30 процентами. Это весьма удручающе, поскольку в таком случае горсобрание будет представлять лишь треть или даже четверть жителей города. А Таллинн, то есть государственная власть, становится все более удаленным. Ответственность местной власти возрастает», - отметила Райк.

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