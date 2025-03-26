Катри Райк: русскоязычный эстонец оскорблен, искренне оскорблен

Рийгикогу одобрил сегодня законопроект о внесении изменений в Конституцию, согласно которым все иностранные граждане, в том числе России и Беларуси, лишатся права голоса на местных выборах уже с этого года. На местных выборах в 2029 году также не смогут голосовать владельцы серых паспортов. Мэр Нарвы Катри Райк посоветовала жителям города, которые будут голосовать на выборах в октябре этого года, не поддерживать политические крайности из чувства протеста, а выбрать того, кто сможет наилучшим образом способствовать развитию их родного города.
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В Нарве проживает около 26 тысяч граждан Эстонии, около 18 тысяч граждан России, 68 граждан Беларуси и примерно 6500 человек с неопределенным гражданством - владельцев серых паспортов. На предыдущих выборах в местные органы власти проголосовало около 21 тысячи человек, явка составила 46,6 процента.