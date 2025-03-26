Катри Райк: русскоязычный эстонец оскорблен, искренне оскорблен

Рийгикогу одобрил сегодня законопроект о внесении изменений в Конституцию, согласно которым все иностранные граждане, в том числе России и Беларуси, лишатся права голоса на местных выборах уже с этого года. На местных выборах в 2029 году также не смогут голосовать владельцы серых паспортов. Мэр Нарвы Катри Райк посоветовала жителям города, которые будут голосовать на выборах в октябре этого года, не поддерживать политические крайности из чувства протеста, а выбрать того, кто сможет наилучшим образом способствовать развитию их родного города.