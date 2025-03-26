Бои и эвакуация в Белгородской области: что происходит

Командование ВСУ обычно очень скупо комментирует ход своих наступательных операций, а в случае с Белгородской областью - не комментирует вовсе.

Но и Минобороны России немногословно в освещении ситуации на Белгородчине. 18 марта, когда стало известно о первых попытках ВСУ прорвать российскую оборону, оно заявило, что все атаки отражены, пересечения госграницы не допущено.

Всю минувшую неделю сообщения российского оборонного ведомства об обстановке на белгородском участке не отличались разнообразием и не давали представления о реальном положении в зоне боёв.

«На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Угроеды, Мирополье и Краснополье Сумской области», - говорилось в его сводке за 25 марта.

По сравнению с предыдущей сводкой в этом сообщении отсутствовал один украинский населённый пункт и отличались заявленные данные о потерях украинской стороны.

Эвакуация

В то же время российские военные блогеры сообщают о сложной ситуации в Белгородской области, местные СМИ пишут о сильных обстрелах уже в двух районах - Краснояружском и Ракитянском, в интернете публикуют кадры разрушений инфраструктуры.