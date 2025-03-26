Спустя неделю после вторжения ВСУ в Белгородскую область бои там усиливаются, стороны подтягивают подкрепления. Минобороны России ранее заявляло, что все украинские атаки отражены, но российские военные блогеры и местные власти оценивают ситуацию как сложную. Что происходит на этом новом участке российско-украинского фронта - в обзоре Би-би-си.
Бои и эвакуация в Белгородской области: что происходит
Командование ВСУ обычно очень скупо комментирует ход своих наступательных операций, а в случае с Белгородской областью - не комментирует вовсе.
Но и Минобороны России немногословно в освещении ситуации на Белгородчине. 18 марта, когда стало известно о первых попытках ВСУ прорвать российскую оборону, оно заявило, что все атаки отражены, пересечения госграницы не допущено.
Всю минувшую неделю сообщения российского оборонного ведомства об обстановке на белгородском участке не отличались разнообразием и не давали представления о реальном положении в зоне боёв.
«На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Угроеды, Мирополье и Краснополье Сумской области», - говорилось в его сводке за 25 марта.
По сравнению с предыдущей сводкой в этом сообщении отсутствовал один украинский населённый пункт и отличались заявленные данные о потерях украинской стороны.
Эвакуация
В то же время российские военные блогеры сообщают о сложной ситуации в Белгородской области, местные СМИ пишут о сильных обстрелах уже в двух районах - Краснояружском и Ракитянском, в интернете публикуют кадры разрушений инфраструктуры.
Глава региона Вячеслав Гладков 23 марта сообщил, что из Краснояружского района Белгородской области эвакуировали большую часть жителей - «практически всех». Эвакуация, по его словам, затронула и часть жителей Ракитянского района. Гладков не уточнил общее число людей, вывезенных в безопасные места.
По официальным данным, в начале 2024 года в Краснояружском районе проживали 13,8 тыс. человек.
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Бои за Демидовку
О тяжёлых боях на западе Белгородской области без особых подробностей сообщают различные военные источники. По их информации, ВСУ удалось занять часть приграничных сёл Демидовка и Поповка - в 3 км и одном километре от границы соответственно.
«На Белгородском направлении продолжаются боестолкновения в районе Демидовки. Украинские подразделения пытались прорваться в н. п. Поповка и к опорным пунктам ВС РФ через границу, что указывает на сохраняющееся давление на участке. Обстановка осложнена погодными условиями - за последние сутки активность БПЛА обеих сторон снизилась.
Тем временем ВСУ перебрасывают резервы в направлении Краснояружского района, что свидетельствует о возможной попытке расширения зоны наступательных действий», - пишет ТГ-канал Military Analitics.
«Белгородская область. Идут бои в Демидовке. Противник не оставляет попыток расширить зону своего контроля», - подтверждает Z-блогер WarGonzo.
«Тяжелая командировка выдалась для сводного отряда приморских пограничников, к сожалению, в ходе отражения вооруженного вторжения в Краснояружском районе Белгородской области у мужиков есть потери», - писал накануне российский телеграм-канал «Старший пограннаряда».
«На данный момент всех эвакуировали, среди раненых есть тяжелые. Вход в опорник был завален, так что подоспевшие на помощь нашим пограничникам парни из 128 бригады буквально руками разгребали завалы.
Эвакуация осложнялась тем, что по позиции работал вражеский танк и постоянно прилетала „Баба Яга", делая сбросы. Позиция не сдана, наоборот, усилена подошедшими подразделениями МО РФ», - говорилось в сообщении.
По информации российских военблогеров, украинские войска действуют относительно небольшими группами, стараясь просачиваться и закрепляться в лесополосах.
Попытка перехватить инициативу?
По данным геолокации, имеющимся в распоряжении американского Института изучения войны (ISW), украинские войска атакуют в Белгородской области на участке от Поповки до Прилесья. Между этими российскими сёлами примерно 12 километров по прямой, но протяжённость линии боестолкновения с учётом изгибов линии границы значительно больше.
На карте ISW отмечено продвижение украинских войск на всём протяжении этого участка, хотя и очень небольшое в глубину. Возможно, в большинстве мест речь идёт не о занятии ВСУ российской территории, а о формировании вдоль границы серой зоны с неустойчивым контролем с обеих сторон.
На карте украинского аналитического портала DeepState продвижение ВСУ отмечено лишь в районе Поповки и Демидовки.
«Враг пытается прорвать границу на Сумщине (возле Басовки и Владимировки), чтобы создать санитарную зону. Соответственно, симметрично действуют и Силы обороны, чтобы не дать инициативе перейти на сторону врага», - пишет DeepState.
Второстепенное направление
В отличие от Курской области, куда украинские войска вторглись в августе прошлого года, нынешнее направление удара ВСУ не выглядит перспективным. В Курской области под потенциальной угрозой оказались сразу несколько крупных населённых пунктов, включая город Курчатов с атомной электростанцией, а также сам областной центр, что вынудило российское командование срочно подтягивать крупные резервы.
На западе Белгородской области крупных населённых пунктов нет. Но события на Курщине показали российским властям, какую серьёзную военную и репутационную проблему может создать захват и удержание противником даже одного райцентра.
При этом ВСУ рискуют немногим - даже в случае неудачи операции шансы на стремительный российский контрудар с быстрым продвижением невысоки. Потому что открытого пространства на сопредельной украинской территории очень мало. И дорог с обеих сторон - тоже.
Возможно, что планы украинского командования - навязать российской армии бои на второстепенном направлении.
«Кстати, командование противника уже потянуло в Белгородскую область часть сил 6-й, 20-й и 3-й ОВА (общевойсковых армий - Би-би-си) из состава группировок войск "Север", "Запад" и "Юг"», - указывает украинский военный обозреватель Константин Машовец.
Он напоминает, что 6-я российская армия действует на Купянском направлении, 20-я - на Лиманском, а 3-я - на Северском и Краматорском направлениях.
*Власти России включили Илью Абишева в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспорит его в суде.