Ср, 26.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

ГРАФИК Минимальная зарплата в Эстонии: как она выглядит на фоне других стран ЕС?

Перевод: Валерия Ермакова
Copy
Зарплата. Иллюстративное фото.
Зарплата. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Kümmel

В этом году минимальная зарплата в Эстонии составляет 886 евро. Это почти в два раза меньше медианной зарплаты и в 2,3 раза ниже средней брутто-зарплаты. Сравнение с другими странами Европейского союза показывает, что этот уровень является относительно сбалансированным.

С одной стороны, необходимо установить справедливый минимальный предел для работников, с другой - важно сделать это так, чтобы рост расходов в экономике и ужесточение рынка труда не негативно сказались на конкурентоспособности.

По данным Eurostat, различия в минимальных зарплатах между странами Европейского Союза довольно большие. В Болгарии минимальная зарплата составляет 551 евро, что почти в пять раз меньше, чем в Люксембурге - 2638 евро. Эти различия еще более значительные, поскольку в пяти странах (Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция) минимальная зарплата отсутствует вообще.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх