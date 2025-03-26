ГРАФИК Минимальная зарплата в Эстонии: как она выглядит на фоне других стран ЕС?

С одной стороны, необходимо установить справедливый минимальный предел для работников, с другой - важно сделать это так, чтобы рост расходов в экономике и ужесточение рынка труда не негативно сказались на конкурентоспособности.

По данным Eurostat, различия в минимальных зарплатах между странами Европейского Союза довольно большие. В Болгарии минимальная зарплата составляет 551 евро, что почти в пять раз меньше, чем в Люксембурге - 2638 евро. Эти различия еще более значительные, поскольку в пяти странах (Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция) минимальная зарплата отсутствует вообще.