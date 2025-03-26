В этом году минимальная зарплата в Эстонии составляет 886 евро. Это почти в два раза меньше медианной зарплаты и в 2,3 раза ниже средней брутто-зарплаты. Сравнение с другими странами Европейского союза показывает, что этот уровень является относительно сбалансированным.
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ГРАФИК ⟩ Минимальная зарплата в Эстонии: как она выглядит на фоне других стран ЕС?
С одной стороны, необходимо установить справедливый минимальный предел для работников, с другой - важно сделать это так, чтобы рост расходов в экономике и ужесточение рынка труда не негативно сказались на конкурентоспособности.