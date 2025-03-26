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ГАЛЕРЕЯ Эстонская актриса и режиссер Мария Авдюшко рассказывает о тех, кому медицина больше не в силах помочь

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Сегодня, 26 марта, в кинотеатре Artis состоялась премьера документального фильма Марии Авдюшко, который погружает зрителей в повседневную деятельность фонда лечения рака имени Сегодня, 26 марта, в кинотеатре Artis состоялась премьера документального фильма Марии Авдюшко, который погружает зрителей в повседневную деятельность фонда лечения рака имени Хилле Тянавсуу «Подаренная жизнь» (Kingitud Elu). Посмотрите в галерее, кто пришел на премьеру! Фильм появится в кинотеатрах 11 апреля.

Это трогательный и правдивый фильм о людях, сталкивающихся с тяжелой болезнью, и тех, кто им помогает: донорах, волонтерах и благотворителях.

В фильме пациенты и их близкие откровенно рассказывают о своих страхах, мечтах и борьбе за жизнь. Также мы узнаем о масштабах фонда, собранных пожертвованиях и о том, как одно волонтерское движение за десять лет стало неотъемлемой частью эстонской системы здравоохранения.

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