ГАЛЕРЕЯ Эстонская актриса и режиссер Мария Авдюшко рассказывает о тех, кому медицина больше не в силах помочь

Это трогательный и правдивый фильм о людях, сталкивающихся с тяжелой болезнью, и тех, кто им помогает: донорах, волонтерах и благотворителях.

В фильме пациенты и их близкие откровенно рассказывают о своих страхах, мечтах и борьбе за жизнь. Также мы узнаем о масштабах фонда, собранных пожертвованиях и о том, как одно волонтерское движение за десять лет стало неотъемлемой частью эстонской системы здравоохранения.