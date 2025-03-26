Сегодня, 26 марта, в кинотеатре Artis состоялась премьера документального фильма Марии Авдюшко, который погружает зрителей в повседневную деятельность фонда лечения рака имени Сегодня, 26 марта, в кинотеатре Artis состоялась премьера документального фильма Марии Авдюшко, который погружает зрителей в повседневную деятельность фонда лечения рака имени Хилле Тянавсуу «Подаренная жизнь» (Kingitud Elu). Посмотрите в галерее, кто пришел на премьеру! Фильм появится в кинотеатрах 11 апреля.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонская актриса и режиссер Мария Авдюшко рассказывает о тех, кому медицина больше не в силах помочь
Это трогательный и правдивый фильм о людях, сталкивающихся с тяжелой болезнью, и тех, кто им помогает: донорах, волонтерах и благотворителях.