Сегодня в Рийгикогу прошло второе чтение поправок к Закону о церквях и приходах, также известного как законопроект об Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП). В большом зале Рийгикогу против законопроекта выступили как центристы, так и депутаты от EKRE.
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И вновь жаркие споры: законопроект об ЭПЦ Московского патриархата прошел второе чтение (1)
Во втором чтении докладчиком был председатель правовой комиссии Андре Ханимяги (Социал-демократическая партия). На заседании были вынесены различные поправки, предложенные депутатами и Министерством внутренних дел. Основное внимание было уделено уточнениям формулировок законопроекта, включая запрет для осужденных лиц занимать посты священников или быть членами руководства религиозных объединений.