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И вновь жаркие споры: законопроект об ЭПЦ Московского патриархата прошел второе чтение (1)

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Рийгикогу.
Рийгикогу. Фото: Mihkel Maripuu

Сегодня в Рийгикогу прошло второе чтение поправок к Закону о церквях и приходах, также известного как законопроект об Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП). В большом зале Рийгикогу против законопроекта выступили как центристы, так и депутаты от EKRE.

Во втором чтении докладчиком был председатель правовой комиссии Андре Ханимяги (Социал-демократическая партия). На заседании были вынесены различные поправки, предложенные депутатами и Министерством внутренних дел. Основное внимание было уделено уточнениям формулировок законопроекта, включая запрет для осужденных лиц занимать посты священников или быть членами руководства религиозных объединений.

«Как именно будет происходить принудительное прекращение деятельности, если Эстонская православная церковь Московского патриархата и Пюхтицкий монастырь не согласятся разорвать каноническую связь с Московским патриархатом?» - задал вопрос депутат от EKRE Варро Вооглайд. 

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