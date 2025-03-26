Сегодня в Рийгикогу прошло второе чтение поправок к Закону о церквях и приходах, также известного как законопроект об Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП). В большом зале Рийгикогу против законопроекта выступили как центристы, так и депутаты от EKRE.