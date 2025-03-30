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Крупный приют для животных обанкротился, долг составил более 300 000 евро

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Обитатель MTÜ Loomade Hoiupaik.
Обитатель MTÜ Loomade Hoiupaik. Фото: Konstantin Sednev

Один из самых крупных в Эстонии НКО Loomade Hoiupaik обанкротился. Именно это НКО являлось оператором нарвского муниципального приюта для животных, здание для которого было построено в 2022 году за почти один миллион евро. 

Управляющая НКО Loomade Hoiupaik Лариса Козырева занимается помощью животным больше 20 лет. В Таллинне под ее руководством тоже работает большой приют. НКО Козыревой выиграло в конкурсе, организованном городом, и приступило к работе в Нарве 1 декабря 2022 года. 

Само здание приюта было для города уникальным, так как полностью отвечало всем необходимым требованиям, и был рассчитан на то, чтобы вмещать одновременно около 200 котов и 15 собак. Стоимость приюта составила чуть больше одного миллиона евро, из которых 15000 евро выделил город.

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