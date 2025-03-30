Один из самых крупных в Эстонии НКО Loomade Hoiupaik обанкротился. Именно это НКО являлось оператором нарвского муниципального приюта для животных, здание для которого было построено в 2022 году за почти один миллион евро.
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Крупный приют для животных обанкротился, долг составил более 300 000 евро
Управляющая НКО Loomade Hoiupaik Лариса Козырева занимается помощью животным больше 20 лет. В Таллинне под ее руководством тоже работает большой приют. НКО Козыревой выиграло в конкурсе, организованном городом, и приступило к работе в Нарве 1 декабря 2022 года.