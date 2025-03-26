Экономический спад привел к увеличению числа страховых мошенничеств

о словам руководителя отдела предотвращения убытков EKsL Юлли Рейметс, наибольшее количество случаев страхового мошенничества связано с ДТП. “Повышение числа таких случаев связано с длительным экономическим кризисом. Кроме “профессиональных” мошенников, участились попытки обычных клиентов обменять старые или поврежденные вещи на новые с помощью мошенничества», - отметила она.

Она также добавила, что более половины всех мошенничеств связаны с сокрытием настоящих обстоятельств происшествий. «Например, происходит авария, автомобиль повреждается, а затем человек заключает договор и пытается получить компенсацию за ущерб, который произошел до заключения договора. Также бывают случаи, когда пытаются получить компенсацию за одно и то же происшествие в нескольких страховых компаниях или скрывают наличие исключений, указанных в договоре», - объяснила Рейметс.