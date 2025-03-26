По данным Эстонского союза страховых обществ(EKsL), в прошлом году было зафиксировано 561 случай страхового мошенничества, в результате которого пытались похитить более двух миллионов евро. Лавированных или намеренно вызванных страховых случаев в прошлом году было зафиксировано рекордное количество - 160 случаев на общую сумму 800 тысяч евро.
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Экономический спад привел к увеличению числа страховых мошенничеств
о словам руководителя отдела предотвращения убытков EKsL Юлли Рейметс, наибольшее количество случаев страхового мошенничества связано с ДТП. “Повышение числа таких случаев связано с длительным экономическим кризисом. Кроме “профессиональных” мошенников, участились попытки обычных клиентов обменять старые или поврежденные вещи на новые с помощью мошенничества», - отметила она.