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Экономический спад привел к увеличению числа страховых мошенничеств

Перевод: Валерия Ермакова
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В Валга разбили лобовое стекло автомобиля во дворе частного дома.
В Валга разбили лобовое стекло автомобиля во дворе частного дома. Фото: Erakogu

По данным Эстонского союза страховых обществ(EKsL), в прошлом году было зафиксировано 561 случай страхового мошенничества, в результате которого пытались похитить более двух миллионов евро. Лавированных или намеренно вызванных страховых случаев в прошлом году было зафиксировано рекордное количество - 160 случаев на общую сумму 800 тысяч евро.

о словам руководителя отдела предотвращения убытков EKsL Юлли Рейметс, наибольшее количество случаев страхового мошенничества связано с ДТП. “Повышение числа таких случаев связано с длительным экономическим кризисом. Кроме “профессиональных” мошенников, участились попытки обычных клиентов обменять старые или поврежденные вещи на новые с помощью мошенничества», - отметила она.

Она также добавила, что более половины всех мошенничеств связаны с сокрытием настоящих обстоятельств происшествий. «Например, происходит авария, автомобиль повреждается, а затем человек заключает договор и пытается получить компенсацию за ущерб, который произошел до заключения договора. Также бывают случаи, когда пытаются получить компенсацию за одно и то же происшествие в нескольких страховых компаниях или скрывают наличие исключений, указанных в договоре», - объяснила Рейметс.

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