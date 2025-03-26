ЧМ по фигурному катанию Нина Петрыкина квалифицировалась в произвольную программу!

Эстонию представляют Нина Петрыкина, завоевавшая в этом году золотую медаль чемпионата Европы, и Михаил Селевко.

Соревнования открылись короткой программой фигуристок-одиночниц. Конкуренцию Нине Петрыкиной составили еще 32 спортсменки, среди которых такие звезды как японка Каори Сакамото, Ким Чхэ Ён (Южная Корея), Эмбер Гленн (США).

Девушки стартовали в шести группах. Нина Петрыкина вышла на лед 27-й – последней в предпоследней группе. Ее личный рекорд в короткой программе – 68,94 балла, установленный в январе на чемпионате Европы в Таллине.

Если говорить о сумме двух программ, то Петрыкина установила на чемпионате Европы новый личный рекорд, преодолев отметку в 200 баллов, достигнув 208,18. Несколько недель спустя на олимпийском квалификационном турнире в Милане она в произвольной программе набрала практически такую же сумму, как и в Таллинне, однако короткая программа не удалась на том же уровне, но 194,11 балла все равно обеспечили ей первое место.

Это показывает, что Петрыкина достигла стабильности на уровне 200 баллов в этом году, плюс-минус несколько баллов в ту или иную сторону.

Сильные конкурентки

Что же смогли сделать соперницы в этом сезоне? Тех, кто преодолел магическую отметку в 200 баллов, среди женщин не так уж и много. Петрыкина с ее результатом находится на шестом месте в мировом рейтинге сезона. Лучшую сумму - 231,88 балла - набрала японка Каори Сакамото на Гран-при в Токио.