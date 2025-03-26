В Бостоне (США) начался чемпионат мира по фигурному катанию, который продлится до 30 марта в ледовом холле TD-Garden.
ЧМ по фигурному катанию ⟩ Нина Петрыкина квалифицировалась в произвольную программу!
Эстонию представляют Нина Петрыкина, завоевавшая в этом году золотую медаль чемпионата Европы, и Михаил Селевко.
Соревнования открылись короткой программой фигуристок-одиночниц. Конкуренцию Нине Петрыкиной составили еще 32 спортсменки, среди которых такие звезды как японка Каори Сакамото, Ким Чхэ Ён (Южная Корея), Эмбер Гленн (США).
Девушки стартовали в шести группах. Нина Петрыкина вышла на лед 27-й – последней в предпоследней группе. Ее личный рекорд в короткой программе – 68,94 балла, установленный в январе на чемпионате Европы в Таллине.
Если говорить о сумме двух программ, то Петрыкина установила на чемпионате Европы новый личный рекорд, преодолев отметку в 200 баллов, достигнув 208,18. Несколько недель спустя на олимпийском квалификационном турнире в Милане она в произвольной программе набрала практически такую же сумму, как и в Таллинне, однако короткая программа не удалась на том же уровне, но 194,11 балла все равно обеспечили ей первое место.
Это показывает, что Петрыкина достигла стабильности на уровне 200 баллов в этом году, плюс-минус несколько баллов в ту или иную сторону.
Сильные конкурентки
Что же смогли сделать соперницы в этом сезоне? Тех, кто преодолел магическую отметку в 200 баллов, среди женщин не так уж и много. Петрыкина с ее результатом находится на шестом месте в мировом рейтинге сезона. Лучшую сумму - 231,88 балла - набрала японка Каори Сакамото на Гран-при в Токио.
Трижды победившая на предыдущем чемпионате мира Сакамото по-прежнему остается одной из главных фавориток, например, на чемпионате Японии она набрала 228 баллов. Однако были и турниры, где ее результат оставался в пределах 200 баллов.
Также на медали нацелены ее соотечественницы. Моне Чиба в этом году пять раз набирала больше 200 баллов, лучшим результатом стал 212,54 на том же Гран-при в Токио. Третьей из Японии выступает Вакаба Хигучи, чья сумма сезона (206,40) уступает результату Петрыкиной.
Помимо Сакамото, фавориткой в этом году является американка Амбер Гленн, выигравшая три Гран-при, включая финальный этап, и набравшая пять результатов в пределах 210-220 баллов. На Гран-при-финале она набрала 212,07 балла, опередив Чибу и Сакамото.
Другие американки (Изабо Левито и Алиса Лю) в этом году не набрали 200 баллов на международных турнирах. Однако Лю заработала 215,33 балла на чемпионате США. Выступления Левито, неожиданно завоевавшей серебро на прошлом чемпионате мира, были ограничены из-за травмы ноги.
Пятой фигуристкой, которая в этом сезоне набрала большую сумму, чем Петрыкина, является кореянка Чэ-ён Ким, которая месяц назад выиграла чемпионат четырёх континентов (аналог чемпионата Европы) с результатом 222,38 балла и ещё трижды набирала более 210 баллов.
Если сюрпризов не произойдет, медали должны поделить именно Сакамото, Гленн и Ким, но другие вышеупомянутые фигуристки способны удивить и вмешаться в борьбу за медали.
Но важны не только медали. Как уже упоминалось в начале статьи, разыгрывается также множество олимпийских мест. Важно попасть в десятку, потому что те фигуристки, которые смогут это сделать, принесут своей стране два места на Олимпийские игры в Милане-Кортине.
Серебро на чемпионате Европы завоевала представительница Грузии Анастасия Губанова, набравшая в Таллине 198,61 балла, ее личный рекорд составляет 206,52. Бельгийка Нина Пинцарроне, завоевавшая бронзу на чемпионате Европы, в этом году набрала 193 балла и ранее 202 балла. София Самоделкина, представляющая Казахстан, имеет результаты 193 и 205 баллов соответственно. Помимо них, на место в десятке претендует еще ряд фигуристок.
Петрыкина продемонстрировала чистый прокат, без серьезных ошибок. Спортсменка набрала 65,58 балла и заняла промежуточное седьмое место.
Впереди выступление самой сильной разминочной группы, после которой положение спортсменок в турнирной таблице наверняка поменяется.
Катастрофа Губановой
Совершенно провальным оказалось выступление чемпионки Европы 2023 года Анастасии Губановой, вышедшей на лед в сильнейшей - шестой разминке. Фигуристка представляет Грузию. Губанова не смогла чисто исполнить ни одного прыжка и набрала лишь 47,31 балла, продемонстрировав, пожалуй, самый плохой прокат в своей карьере.
Каори Сакамото, японская фигуристка, трехкратная чемпионка мира, неоднократная призерка Олимпиад, набрала за свою короткую программу 71,03 балла и потеснила Нину Петрыкину.
Последней на лед вышла Чхэ Ен Ким - бронзовая призерка чемпионата мира, чемпионка четырех континентов, серебряная призерка чемпионата четырех континентов, победительница Азиатских игр, серебряная призерка Гран-при Канады, чемпионка Республики Корея и одна из главных фавориток этого чемпионата мира. В самом начале своей программы фигуристка допустила ошибку, но остальную программу откатала чисто, набрав 65,67 балла.
Нина Петрыкина завершает соревнования на 12-м месте.
Малая золотая медаль у Алиши Лю (США)
Малая серебряная медаль у Моне Чиба (Япония)
Малая бронзовая медаль у Изабо Левито (США)