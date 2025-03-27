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Центристы подумывают об обращении в Госсуд в связи с лишением ряда жителей Эстонии права голоса (1)

Редактор: rus.postimees.ee
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Фракция Центристской партии в Рийгикогу.
Фракция Центристской партии в Рийгикогу. Фото: Madis Veltman

Рийгикогу накануне изменил Конституцию и лишил права голоса граждан третьих стран на местных выборах. Оппозиционная Центристская партия не исключает, что будет добиваться в Госсуде отмены этого решения, пишет Rus.ERR.

Центристы надеются, что президент этот закон не провозгласит, а если это все же произойдет, то партия может обратиться в Госсуд.

«Дальше будем ждать решения президента. Конечно, если глава государства эти поправки провозгласит, то мы будем рассматривать возможность обращения в Государственный суд», - заявил председатель фракции Центристской партии Лаури Лаатс.

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