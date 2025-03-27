В заповедной зоне около Наровы собираются проложить патрульную дорогу

Патрульная дорога протяженностью семь километров будет проходить по берегу реки в поясе запрета на строительство, однако на пограничный сооружения запрет на строительство не распространяется, сообщает «Северное побережье».

Из программы оценки влияния на окружающую среду следует, что первый участок патрульной дороги протяженностью около 3,3 км пройдет большей частью по природной и птичьей зонам заповедника Струга, а для второго участка могут рассмотреть два варианта: один – во многом по территории Струги, второй – немного совпадающий с Каролиской поймой.

Так как оценки присутствия охраняемых видов растений и типов среды обитания сравнительно старые, то нужно будет провести соответствующую инвентаризацию, чтобы выбрать для патрульной дороги такое место на природе, которое окажет на нее как можно меньшее влияние.