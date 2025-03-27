Как Трамп взорвал мировой порядок и заставил европейских лидеров срочно что-то решать

Президент США Трамп принимает в Белом доме президента Украины Зеленского Фото: Reuters

«Посмотрите на цели России в Европе, — говорит Армида ван Рей, руководитель программы по Европе в Chatham House. — Ее цели — дестабилизировать Европу, ослабить НАТО и заставить американцев вывести отсюда свои войска».

«И почти по всем пунктам можно уже поставить галочку. Европа дестабилизирована, НАТО ослаблено. Потому что она дестабилизирует Европу. Она ослабляет НАТО. Так далеко, как заставить США вывести войска из Европы, Россия еще не зашла, но через несколько месяцев, кто знает, где мы будем?»

«Мы забыли уроки нашей истории»

Один из главных вызовов, с которым столкнулась Европа в этой связи, — вопрос о том, как адекватно вооружиться. Сформировавшаяся за восемьдесят лет привычка полагаться на мощь Соединенных Штатов сделала многие европейские демократии беззащитными.

Например, Великобритания сократила военные расходы почти на 70% по сравнению с пиком холодной войны. В конце холодной войны, в начале 1990-х годов, Европа решила позволить себе воспользоваться дивидендами мирного времени и с тех пор несколько десятков лет сокращала расходы на оборону.

«Допустим, это было оправдано, — говорит Бен Уоллес. — Но проблема в том, что мы перешли от мирных дивидендов к корпоративному рейдерству. [Оборона] просто стала той сферой, из которой можно было брать деньги. И вот тут мы просто забыли уроки нашей истории».