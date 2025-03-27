В ночь на четверг в Эстонию вернулся Йоханнес Эрм, завоевавший серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, прошедшем на выходных в китайском Нанкине.
Галерея ⟩ Серебряного призера ЧМ Йоханнеса Эрма тепло встретили на родине
В среду спортсмену исполнилось 27 лет. В честь дня рождения мама преподнесла ему пирожное kirju koer - подарок пришелся по вкусу, и Йоханнес тут же его попробовал.
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В Нанкине Эрм провел отличный турнир, набрав 6437 очков - это новый рекорд Эстонии. Обойти эстонца смог лишь норвежец Сандер Скотхейм.
На чемпионате Европы, который состоялся несколькими неделями ранее, Эрм занял четвертое место, но несмотря на короткий перерыв между двумя крупными стартами, ему удалось улучшить результат.