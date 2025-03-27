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Министр обороны Литвы: поиски пропавших американских солдат продолжаются

Перевод: Сергей Светлов
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Поисково-спасательная операция в Литве.
Поисково-спасательная операция в Литве. Фото: Reuters/ScanPix

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене в среду вечером не подтвердила ранее появившуюся информацию, что четверо американских солдат, пропавших во время учений, погибли.

«На данный момент нет доказательств или информации, подтверждающих наличие человеческих жертв. Возглавляемая Вооруженными силами Литвы спасательная операция продолжается в интенсивном режиме», - говорится в пресс-релизе Министерства обороны Литвы.

По данным ведомства, американские солдаты проводили плановые тактические учения, когда произошел инцидент.

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