Министр обороны Литвы Довиле Шакалене в среду вечером не подтвердила ранее появившуюся информацию, что четверо американских солдат, пропавших во время учений, погибли.
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Министр обороны Литвы: поиски пропавших американских солдат продолжаются
«На данный момент нет доказательств или информации, подтверждающих наличие человеческих жертв. Возглавляемая Вооруженными силами Литвы спасательная операция продолжается в интенсивном режиме», - говорится в пресс-релизе Министерства обороны Литвы.