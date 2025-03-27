Бывший баскетболист сборной Эстонии предстанет перед судом за вождение в состоянии сильнейшей степени опьянения

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Трийну Хордо подтвердила, что прокуратура предъявила 40-летнему Сааге обвинение в управлении транспортным средством в нетрезвом виде.

«Согласно обвинению, 24 февраля 2024 года обвиняемый управлял легковым автомобилем в городе Раквере, находясь в состоянии алкогольного опьянения», – сказала она изданию Virumaa Teataja.

Согласно открытому реестру судебных заседаний, Сааге обвиняется по части 1 статьи 424 Уголовного кодекса.

Речь идет о так называемом уголовном уровне опьянения. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы сроком до трех лет.

Кристо Сааге отказался комментировать случившееся.

Завершивший профессиональную карьеру в конце прошлого десятилетия защитник ещё несколько лет продолжал играть в низших лигах Эстонии. Последним его клубом была команда первой лиги Kadrina Karud, где он выполнял различные роли.

В конце прошлого года Сааге почти одновременно покинул и Karud, и подкаст Mängumehed, где долгое время был ведущим. Причины ухода тогда публично не обсуждались.