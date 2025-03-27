Средняя процентная ставка по жилищным кредитам ощутимо снизилась

По данным Банка Эстонии, в феврале она составляла 4%, что на 1,54% меньше, чем в том же месяце годом ранее.

Объем жилищных кредитов, выданных жителям Эстонии в феврале, составил 168 млн евро, что на два миллиона евро больше, чем в январе, а также на 46 млн евро больше, чем в том же месяце годом ранее.