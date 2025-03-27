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Средняя процентная ставка по жилищным кредитам ощутимо снизилась

Редактор: rus.postimees.ee
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Падение Euribor снижает ежемесячные выплаты по большинству жилищных кредитов в Эстонии.
Падение Euribor снижает ежемесячные выплаты по большинству жилищных кредитов в Эстонии. Фото: Sander Ilvest, Postimees

Средняя процентная ставка по выдаваемым в Эстонии жилищным кредитам в феврале продолжила снижаться, пишет Rus.ERR.

По данным Банка Эстонии, в феврале она составляла 4%, что на 1,54% меньше, чем в том же месяце годом ранее.

Объем жилищных кредитов, выданных жителям Эстонии в феврале, составил 168 млн евро, что на два миллиона евро больше, чем в январе, а также на 46 млн евро больше, чем в том же месяце годом ранее.

Объем непогашенных кредитов и лизингов эстонских домохозяйств в январе составлял 14,4 млрд евро, увеличившись на 8,8% в годовом сравнении.

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