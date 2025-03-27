Лидер тартуской баскетбольной команды после матча с рижанами оказался в больнице под капельницей

Tartu потерпел разгромное поражение со счетом 58:86, уступая к перерыву 16:43. Генри, который провел на паркете более 30 минут, вернулся домой на день позже остальных игроков команды.

Американец перед матчем чувствовал себя плохо, что отразилось на его физическом состоянии. После более чем получасового напряженного усилия он потерял много жидкости, и его увезли в больницу, где подключили к капельнице.

«Я заболел перед игрой. Не знаю, может, это было связано с какой-то едой, которую я съел. У меня возникло обезвоживание, игра выкачала всю жидкость из организма. После матча тело просто сдалось, поэтому было разумно поехать в больницу», - рассказал Генри в интервью Postimees.

Он провел ночь в больнице Валмиеры.

«Сейчас все хорошо. Мне нужно было собраться ради команды. Плей-оффы - это важно», - добавил он.

В другом матче серии, в котором Тарту победил на домашней арене со счетом 92:84, он стал лучшим игроком команды, набрав 24 очка. Его мощное выступление не осталось незамеченным и для антидопинговых инспекторов, которые, можно сказать, схватили американца за грудки и отвели его на допинг-контроль.

Решающий матч четвертьфинальной серии состоится 29 марта в Риге. Победитель встретится в полуфинале с Kalev/Cramo, который дважды с минимальным перевесом одержал победу над Liepāja.