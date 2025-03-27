Президент США Дональд Трамп в среду сделал очередной шаг в торговой войне со всем миром: он объявил, что вводит пошлины в размере 25% на весь импорт автомобилей и комплектующих.
Трамп вводит 25-процентные пошлины на импорт автомобилей в США
По словам Трампа, новые пошлины на ввоз автомобилей вступят в силу в среду, 2 апреля, а взимать их начнут на следующий день после этого. Пошлины на комплектующие президент обещает ввести с мая или позже.
Трамп заявил, что введение пошлин приведет к «грандиозному росту» американской автомобильной промышленности, подстегнет инвестиции в нее и поможет создать новые рабочие места.
Однако многие аналитики говорят, что этот шаг может повлечь за собой остановку части производства автомобилей в США, рост цен и ухудшение отношений с союзниками Соединенных Штатов.
В прошлом году США импортировали восемь миллионов машин на сумму 240 млрд долларов, что составляет примерно половину выручки от всех проданных в стране машин.
Главным поставщиком автомобилей в США является Мексика, за ней следуют Южная Корея, Япония, Канада и Германия.
Многие американские автомобильные компании разместили производство в Канаде и Мексике, пользуясь выгодами зоны свободной торговли с этими странами.
Автомобили в самих США зачастую собирают из импортированных комплектующих, а они тоже, согласно планам Трампа, попадут под пошлины.
Соратник Трампа и владелец компании Tesla Илон Маск написал в соцсети X, что пошлины затронут и его автомобили. При этом Tesla - это один из самых «американских» автомобилей в части места производства деталей.
Правда, как объясняет Белый дом, для комплектующих из Мексики и Канады будет сделано временное исключение - до тех пор, пока таможенники и пограничники США не наладят систему контроля и сбора пошлин.
Границы США с Канадой и Мексикой ежедневно пересекают грузы на многие миллиарды долларов.
Акции американской автомобильной компании General Motors в среду, после заявления Трампа, упали примерно на 3%. Акции других компаний, в том числе Ford, тоже потеряли в цене.
На открытии торгов утром в четверг в Токио акции японских автомобильных компаний - Toyota, Nissan, Honda - тоже упали.
На вопрос журналистов, есть ли вероятность того, что он отменит свое решение, Трамп заверил, что ее нет.
«Если ты делаешь автомобиль в США, то пошлины тебя не касаются», - сказал Трамп.
Импортные пошлины (на английском их называют тарифами - tariff) - это налог, который собирают власти, а платит импортирующая компания, то есть компания, которая работает в той стране, что ввела пошлины.
Дональд Трамп вводит - или грозит ввести - пошлины на множество товаров, ввозимых в США, рассчитывая таким образом защитить американских производителей и подстегнуть производство в самих Соединенных Штатах.
Однако, помогая какой-то части местных производителей, пошлины одновременно увеличат издержки тех американских фирм, в том числе производителей автомобилей, которые зависят от поставок комплектующих из-за границы.
По оценке аналитической Anderson Economic Group, 25-процентные пошлины на комплектующие только из Мексики и Канады увеличат стоимость американских автомобилей на 4000 - 10000 долларов, в зависимости от модели.
Американская автомобильная промышленность уже столкнулась с проблемами из-за введенных Трампом пошлин на импорт алюминия и стали, и крупнейшие американские компании, такие как Ford и General Motors, в последнее время призывали Трампа не бить по отрасли никакими новыми пошлинами.
По подсчетам американской Комиссии по внешней торговле, 25-процентные пошлины могут сократить импорт почти на три четверти и поднять уровень цен в США на 5%.
Однако в Белом доме говорят, что они хотят, чтобы американские рабочие делали больше комплектующих, а не собирали автомобили из импортных деталей. Администрация президента считает, что пошлины заставят компании перевести производство в США.
На днях южнокорейский автомобильный гигант Hyundai официально объявил, что инвестирует в США 21 млрд долларов и построит новый сталелитейный завод в Луизиане.
Трамп заявил, что это решение Hyundai подтверждает, что пошлины очень сильно работают.
Лидер профсоюза работников автомобильной промышленности United Autoworkers Шон Фейн публично одобрил решение Трампа, заявив, что тот ускоряет приближение конца катастрофы под названием «свободная торговля», которая десятилетиями уничтожала рабочий класс.
До ноябрьских выборов Шон Фейн высказывался о Трампе совсем в другом духе.
«Дональд Трамп - миллиардер, который никогда в жизни не работал на настоящей работе. Он совершенно ничего не знает о тяжелой работе, он не протянул бы и дня на автомобильном заводе. Он не годится в рабочие и совершенно точно не годится в президенты. Трамп не понимает нас, не уважает нас и совершенно точно не представляет нас. Трампу нет дела до рабочих автомобильной промышленности», - говорил в октябре прошлого года председатель United Autoworkers.
Новый шаг Трампа в торговой войне с окружающим миром одобрил и глава Совета по политике американской автомобильной промышленности Мэтт Блант, заявил, что американские автопроизводители «всецело разделяют взгляды президента Трампа на то, как увеличить производство автомобилей и число рабочих мест в США».
«Прямая атака на Канаду»
Премьер-министр Канады Марк Карни назвал решение Трампа о пошлинах прямой атакой на Канаду и ее автомобильную промышленность.
«Это больно ударит по нам. Но мы вместе переживем эти времена и станем еще сильнее», - сказал Карни.
Премьер-министр Японии Сигеру Исиба сказал, что его правительство рассмотрит все варианты ответа на американские пошлины.
Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз изучит возможные последствия и варианты ответных действий.
«Как я уже говорила, пошлины - это налог. Это плохо для бизнеса, еще хуже - для потребителей, в равной степени в США и в Евросоюзе», - добавила фон дер Ляйен.
Британское правительство ведет с администрацией США переговоры о торговом соглашении и, по имеющимся у Би-би-си сведениям, надеется заключить его до того, как пошлины вступят в силу.