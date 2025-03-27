Трамп вводит 25-процентные пошлины на импорт автомобилей в США

По словам Трампа, новые пошлины на ввоз автомобилей вступят в силу в среду, 2 апреля, а взимать их начнут на следующий день после этого. Пошлины на комплектующие президент обещает ввести с мая или позже.

Трамп заявил, что введение пошлин приведет к «грандиозному росту» американской автомобильной промышленности, подстегнет инвестиции в нее и поможет создать новые рабочие места.

Однако многие аналитики говорят, что этот шаг может повлечь за собой остановку части производства автомобилей в США, рост цен и ухудшение отношений с союзниками Соединенных Штатов.

В прошлом году США импортировали восемь миллионов машин на сумму 240 млрд долларов, что составляет примерно половину выручки от всех проданных в стране машин.

Главным поставщиком автомобилей в США является Мексика, за ней следуют Южная Корея, Япония, Канада и Германия.

Японские компании, в том числе Toyota - одни из главных поставщиков автомобилей в США и одновременно - крупные производители в самих Соединенных Штатах. Фото: Getty Images

Многие американские автомобильные компании разместили производство в Канаде и Мексике, пользуясь выгодами зоны свободной торговли с этими странами.

Автомобили в самих США зачастую собирают из импортированных комплектующих, а они тоже, согласно планам Трампа, попадут под пошлины.

Соратник Трампа и владелец компании Tesla Илон Маск написал в соцсети X, что пошлины затронут и его автомобили. При этом Tesla - это один из самых «американских» автомобилей в части места производства деталей.