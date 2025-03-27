Пока нет никакой конкретики в отношении того, начало ли действовать - и если да, то когда - соглашение об ограничении военной деятельности между Россией и Украиной, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Россия требует от Евросоюза высокую цену за мир в Черном море
Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк вчера заявил, что ограничение на нападения на энергетические объекты вступило в силу 24 марта. Можно сказать, что с тех пор украинские дроны не атаковали энергетические объекты в России. В случае с атаками, организованными Россией, информация более противоречивая, поскольку постоянно подвергаются атакам жизненно важные линии городов, что приводит к поражению различных объектов гражданской инфраструктуры.
Министерство обороны России же заявило, что Украина нарушила договоренности, нанеся удары по энергетическим объектам на территории России, что Украина, в свою очередь, опровергла. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие недели мы увидим постоянное повторение подобных обвинений. Россия обязательно попытается размыть и окончательно отменить все договоренности на первом этапе, чтобы вернуть давление США на Украину.
Госсекретарь США признал, что Россия требует отмены санкций Евросоюза против российского сельскохозяйственного сектора в обмен на соблюдение режима прекращения огня на Черном море.
Ряд СМИ утверждают, что ЕС отказался снять санкции с российского аграрного сектора в обмен на перемирие и заявил, что санкции будут сняты, если Россия полностью покинет Украину. Позже президент Франции также публично подтвердил эту позицию. В Европе лучше понимают специфику переговорного процесса с Россией.
Также стоит помнить, что санкции против российского аграрного сектора были введены из-за того, что Россия попыталась военными атаками остановить экспорт зерна (и другой продукции) из украинских портов. Кроме того, Россия пыталась продавать зерно, украденное с оккупированных украинских территорий.
Подтверждения высокой эффективности F-16
ВВС Украины опубликовали интервью с пилотом, который совершает боевые полеты на истребителе F-16. По словам летчика, помимо других задач, они проводят прямые атаки на цели по всей линии фронта. По словам пилота, более 80 процентов выпущенных с самолета ракет поразили цель.
Кроме того, в воздухе поражаются беспилотники «Шахед» и крылатые ракеты. Оценка пилота истребителю очень велика. Он не говорит о конкретных целях, по которым велся огонь с самолетов, но опубликованные в последнее время сводки с фронтов говорят об усилении ударов по командным пунктам и районам сосредоточения российской армии.
В России 12 бойцов украинской армии, защищавших Мариуполь, официально приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Это решение явно приурочено к текущему моменту, чтобы усилить внутриполитическое давление на украинского президента и поднять цену перемирия или каких-либо других соглашений.
Российская армия продолжила масштабные атаки беспилотниками. На этот раз основные волны ударов были направлены в сторону городов Днепр и Харьков. Целью, как всегда, является гражданская инфраструктура и жилые дома. По данным украинской разведки, Россия разворачивает новые площадки для запуска дронов вблизи границ Украины, чтобы увеличить количество беспилотников, используемых в атаках.
Ситуация на поле боя
На фронтах количество атак российской армии возросло, а в последние недели предпринимались попытки использовать больше бронетехники. Однако большинство атак осуществляется небольшими группами пехоты. Российская армия находится под давлением украинской армии на нескольких фронтах и пытается вновь повернуть ситуацию в свою пользу.
В направлении Курска/Сум/Белгорода российская армия активно пытается наступать, но украинская армия удерживает свои позиции. Украинские подразделения, действующие в Белгородской области, не проникли вглубь России, и очевидно, что у украинского военного командования нет такого намерения.
В направлении Харькова российская армия предпринимает попытки мелкомасштабных атак в районе города Волчанск, но они не принесли результатов.
На Купянском направлении активность российских подразделений продолжает быть ниже, чем обычно в предыдущие месяцы. На направлении Лимана и Северска атаки ведутся несколько активнее, но прочного успеха российские части не добились.
У Бахмута несколько активнее российские части действовали в районе города Часов Яр.
Некоторые военные блогеры утверждают, что российское командование концентрирует на этом направлении дополнительные силы и намерено отказаться от наступления в направлении Покровска. Это направление, несомненно, очень важно для политических целей России по выходу на города Славянск и Краматорск, но изначально разговоры о перегруппировании сил можно было бы классифицировать как попытку отвлечь украинское командование.
Под Торецком российская армия и ВСУ продолжают активные боевые действия. С обеих сторон есть небольшие подвижки, но в целом ситуация существенно не изменилась.
Российское командование предприняло серьезные усилия, чтобы перехватить инициативу на Покровском направлении, и вчера активность российской армии резко возросла. Пока нет информации о том, что где-либо был достигнут более устойчивый успех. Активнее обычного атака велась и в направлении к юго-западу от Донецка.
На Южном фронте наступление в направлении Покровска поддерживалось активными ударами в направлении населенного пункта Гуляйполе. Атаки российской армии были активны и в направлении населенного пункта Орехов. Точных сведений о продвижении российской армии нет. Два небольших сражения произошли в устье Днепра.
По данным Службы внутренней безопасности Украины (СБУ), за три года войны их спецподразделения уничтожили 1700 танков противника, 3000 различной бронетехники, 250 систем ПВО и 550 систем радиоэлектронной борьбы. Наверное, нет ни одной армии в Европе, имеющей такое количество техники.