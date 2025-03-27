Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк вчера заявил, что ограничение на нападения на энергетические объекты вступило в силу 24 марта. Можно сказать, что с тех пор украинские дроны не атаковали энергетические объекты в России. В случае с атаками, организованными Россией, информация более противоречивая, поскольку постоянно подвергаются атакам жизненно важные линии городов, что приводит к поражению различных объектов гражданской инфраструктуры.

Министерство обороны России же заявило, что Украина нарушила договоренности, нанеся удары по энергетическим объектам на территории России, что Украина, в свою очередь, опровергла. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие недели мы увидим постоянное повторение подобных обвинений. Россия обязательно попытается размыть и окончательно отменить все договоренности на первом этапе, чтобы вернуть давление США на Украину.

Госсекретарь США признал, что Россия требует отмены санкций Евросоюза против российского сельскохозяйственного сектора в обмен на соблюдение режима прекращения огня на Черном море.

Ряд СМИ утверждают, что ЕС отказался снять санкции с российского аграрного сектора в обмен на перемирие и заявил, что санкции будут сняты, если Россия полностью покинет Украину. Позже президент Франции также публично подтвердил эту позицию. В Европе лучше понимают специфику переговорного процесса с Россией.