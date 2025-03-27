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Будущее потерявшей в декабре из-за пожара свой дом эстонской семьи остается неопределенным

Перевод: Павел Соболев
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Семья Сарапсон до сих пор не решила, станет ли строить новый дом на месте сгоревшего.
Семья Сарапсон до сих пор не решила, станет ли строить новый дом на месте сгоревшего. Фото: Elmo Riig

Семья Сарапсон, чей дом в деревне Энги в Вильяндимаа сгорел 11 декабря, убрала обгоревшие руины с участка с помощью своего трактора и трактора соседа. Изначально у сыновей семейства было ясное желание построить на том же месте новый дом, но их мать по-прежнему сомневается в этом плане.

У Аннете и Аарельда Сарапсонов большая семья, всего десять детей, большинство из них уже выросли и живут самостоятельно, младшие еще учатся в школе. Глава семейства Аарельд Сарапсон, работающий водителем грузовика, ранее посчитал, что причиной пожара могло стать возгорание автомобиля, стоявшего прямо перед домом. Как рассказала теперь Sakala его супруга Аннете Сарапсон, экспертиза подтвердила это подозрение.

«Мы ждем денег по страховке, которые должны поступить в ближайшее время, тогда мы сможем подумать о том, как жить дальше, - сказала Аннете Сарапсон. - Дом был застрахован в Swedbank, но плательщиком будет Ergo, поскольку частный дом загорелся от автомобиля, стоявшего под навесом перед домом».

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