Eesti Energia планирует вывести Enefit Green с биржи

Eesti Energia планирует предложить акционерам Enefit Green продать свои акции по цене 3,4 евро за акцию. Эта цена на 47 процентов выше стоимости акций на бирже Nasdaq Baltic по состоянию на 26 марта 2025 года и на 27 процентов выше средней цены за последние три месяца. Цена предложения основана на рыночном анализе и оценках аналитических агентств.