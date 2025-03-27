Eesti Energia планирует сделать Enefit Green предложение о выкупе акций по цене выше рыночной, чтобы компания стала полностью принадлежать Eesti Energia. Цель сделки - создать интегрированный энергетический концерн, который объединит производство и продажу электроэнергии.
Для подписчиков
Eesti Energia планирует вывести Enefit Green с биржи
Eesti Energia планирует предложить акционерам Enefit Green продать свои акции по цене 3,4 евро за акцию. Эта цена на 47 процентов выше стоимости акций на бирже Nasdaq Baltic по состоянию на 26 марта 2025 года и на 27 процентов выше средней цены за последние три месяца. Цена предложения основана на рыночном анализе и оценках аналитических агентств.