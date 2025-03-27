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Eesti Energia планирует вывести Enefit Green с биржи

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: Andrus Karnau

Eesti Energia планирует сделать Enefit Green предложение о выкупе акций по цене выше рыночной, чтобы компания стала полностью принадлежать Eesti Energia. Цель сделки - создать интегрированный энергетический концерн, который объединит производство и продажу электроэнергии.

Eesti Energia планирует предложить акционерам Enefit Green продать свои акции по цене 3,4 евро за акцию. Эта цена на 47 процентов выше стоимости акций на бирже Nasdaq Baltic по состоянию на 26 марта 2025 года и на 27 процентов выше средней цены за последние три месяца. Цена предложения основана на рыночном анализе и оценках аналитических агентств.

Согласно плану, добровольное предложение о выкупе начнется 8 апреля 2025 года и продлится до 12 мая. Если сделка завершится успешно, Eesti Energia выплатит акционерам деньги за акции 16 мая 2025 года. Подробная информация доступна на сайте prospekt.enefit.com.

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