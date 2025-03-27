Таллинн изменил правила распределения субсидий: квартирные товарищества остались с носом

Документ был настолько важен, что его лично представил горсобранию мэр города Евгений Осиновский (СДП), хотя официально за него отвечает вице-мэр Вильяр Яаму (Партия реформ). Новый порядок предусматривает поддержку кооперативов при подключении к централизованному теплоснабжению. Но мера поддержки «Фасады - в порядок» была упразднена. Изменения были внесены без предварительного уведомления, и, например, те товарищества, которые завершили ремонт фасада в конце прошлого года и получили документы в этом году, больше не получат поддержку в рамках проекта «Фасады - в порядок».