20 февраля этого года Таллиннское городское собрание изменило порядок предоставления поддержки квартирным товариществам, который соответствует нескольким документам по развитию города, но не всегда учитывает интересы квартирных товариществ.
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Таллинн изменил правила распределения субсидий: квартирные товарищества остались с носом
Документ был настолько важен, что его лично представил горсобранию мэр города Евгений Осиновский (СДП), хотя официально за него отвечает вице-мэр Вильяр Яаму (Партия реформ). Новый порядок предусматривает поддержку кооперативов при подключении к централизованному теплоснабжению. Но мера поддержки «Фасады - в порядок» была упразднена. Изменения были внесены без предварительного уведомления, и, например, те товарищества, которые завершили ремонт фасада в конце прошлого года и получили документы в этом году, больше не получат поддержку в рамках проекта «Фасады - в порядок».