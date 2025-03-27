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Таллинн изменил правила распределения субсидий: квартирные товарищества остались с носом

Перевод: Дмитрий Рая
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Кадри Йохансон, член правления квартирного товарищества, надеялась получить поддержку от города после завершения фасадных работ, однако соответствующая мера поддержки была неожиданно ликвидирована.
Кадри Йохансон, член правления квартирного товарищества, надеялась получить поддержку от города после завершения фасадных работ, однако соответствующая мера поддержки была неожиданно ликвидирована. Фото: Sander Ilvest

20 февраля этого года Таллиннское городское собрание изменило порядок предоставления поддержки квартирным товариществам, который соответствует нескольким документам по развитию города, но не всегда учитывает интересы квартирных товариществ.

Документ был настолько важен, что его лично представил горсобранию мэр города Евгений Осиновский (СДП), хотя официально за него отвечает вице-мэр Вильяр Яаму (Партия реформ). Новый порядок предусматривает поддержку кооперативов при подключении к централизованному теплоснабжению. Но мера поддержки «Фасады - в порядок» была упразднена. Изменения были внесены без предварительного уведомления, и, например, те товарищества, которые завершили ремонт фасада в конце прошлого года и получили документы в этом году, больше не получат поддержку в рамках проекта «Фасады - в порядок».

Заявку на получение этой поддержки можно было подать задним числом, то есть сначала необходимо было выполнить всю работу и оформить все документы, и только после этого можно было подавать заявку на получение поддержки. Именно таким образом квартирное товарищество по адресу Спорди, 28 в Кристийне также лишилось субсидии.

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