С апреля потребление электроэнергии можно будет отслеживать каждые четверть часа

Необходимость перехода обусловлена принятым в Европейском союзе Положением о балансировке электроэнергии и означает, что вместо существующих 60- или 30-минутных периодов управление балансом и расчеты на рынке электроэнергии будут осуществляться с точностью до 15 минут. В результате с 1 апреля операторы сетей начнут передавать данные 15-минутных счетчиков на платформу обмена данными Elering, а потребители смогут просматривать данные о потреблении и производстве также с точностью до 15 минут в дополнение к сегодняшним вариантам.