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С апреля потребление электроэнергии можно будет отслеживать каждые четверть часа

Перевод: Сергей Светлов
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Высоковольтные линии. Иллюстративное фото.
Высоковольтные линии. Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu / Tartu Postimees

В Эстонии и других европейских странах осуществляется переход на 15-минутную единицу рыночного времени, что позволит создать более сбалансированную систему электроснабжения и стимулировать увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергосистеме.

Необходимость перехода обусловлена принятым в Европейском союзе Положением о балансировке электроэнергии и означает, что вместо существующих 60- или 30-минутных периодов управление балансом и расчеты на рынке электроэнергии будут осуществляться с точностью до 15 минут. В результате с 1 апреля операторы сетей начнут передавать данные 15-минутных счетчиков на платформу обмена данными Elering, а потребители смогут просматривать данные о потреблении и производстве также с точностью до 15 минут в дополнение к сегодняшним вариантам.

По словам Эркки Саппа, члена правления Elering, переход на 15-минутный торговый период позволит более точно сбалансировать спрос и предложение и снизить риски, вызванные отсутствием регулирования.

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