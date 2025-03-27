Бывший командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас заявил, что Великобритания сокращает свое военное присутствие в Эстонии из-за проблем с деньгами и с пониманием важности обороны восточного фланга НАТО.
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«Не относятся серьезно к нашей обороне». Великобритания вывела часть своих войск из Эстонии из-за нехватки денег
Британия сократила свое военное присутствие в Эстонии на сотни солдат, а танков осталось меньше десяти. И это происходит, несмотря на обещание Лондона увеличить свой контингент для борьбы с растущей угрозой со стороны России, сообщает газета The Times.