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«Не относятся серьезно к нашей обороне». Великобритания вывела часть своих войск из Эстонии из-за нехватки денег

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Бывший командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас заявил, что Великобритания сокращает свое военное присутствие в Эстонии из-за проблем с деньгами и с пониманием важности обороны восточного фланга НАТО.

Британия сократила свое военное присутствие в Эстонии на сотни солдат, а танков осталось меньше десяти. И это происходит, несмотря на обещание Лондона увеличить свой контингент для борьбы с растущей угрозой со стороны России, сообщает газета The Times.

Финансовые проблемы армии Великобритании настолько серьезны, что королевство с трудом выполняет свои обязательства на восточном фланге НАТО, заявил командующий Силами обороны Эстонии в 2011-2018 годах, член Европарламента Рихо Террас.

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