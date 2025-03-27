В четверг, 20 марта, сотрудники Госполиции Латвии задержали мужчину, который в своей квартире в Пурвциемсе, Рига, электрошокером убил свою мать, о чем сам сообщил стражам порядка. К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на Госполицию.
ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО В РИГЕ ⟩ Сын замучил мать электрошокером до смерти
Сотрудники Рижского Зиемельского управления Рижского регионального управления Госполиции 20 марта этого года получили информацию о том, что в Пурвциемсе сын убил свою мать. По прибытии на место происшествия информация подтвердилась. На месте был задержан подозреваемый, который признался, что во время конфликта с матерью сначала пытал ее электрошокером, а затем ударил предметом по голове. После содеянного он сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. Стражи порядка незамедлительно его задержали.
Уголовное дело было возбуждено по части третьей статьи 125 Уголовного закона, но впоследствии было переквалифицировано по части четвертой статьи 117 Уголовного закона, а именно за убийство, совершенное с особой жестокостью. За такое преступление грозит пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет с пробационным надзором на срок до трех лет и с конфискацией имущества или без таковой.