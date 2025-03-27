ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО В РИГЕ Сын замучил мать электрошокером до смерти

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Рижского регионального управления Госполиции 20 марта этого года получили информацию о том, что в Пурвциемсе сын убил свою мать. По прибытии на место происшествия информация подтвердилась. На месте был задержан подозреваемый, который признался, что во время конфликта с матерью сначала пытал ее электрошокером, а затем ударил предметом по голове. После содеянного он сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. Стражи порядка незамедлительно его задержали.