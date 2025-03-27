В среду, 26 марта, в 18:12 спасатели были вызваны в поселок Лаэквере в Ляэне-Вирумаа, где в помещениях жилого дома появился дым.
В квартире из-под плинтусов повалил дым, спасатели запретили отапливать помещение до прихода трубочиста
Из-под плинтусов в квартире на верхнем этаже стал выделяться дым, в доме в нескольких квартирах заработали дымовые датчики. Прибывшие спасатели попросили жицльцов покинуть квартиры.
Спасатели вскрыли пол у подножия дымохода в квартире на втором этаже дома; оказалось, что дым просачивается из-под стыковой части конструкции дымохода. Спасатели вылили на дымоход несколько ведер воды.
В двух квартирах спасатели запретили топить, и дали рекомендацию немедленно вызвать трубочиста.