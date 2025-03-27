Чт, 27.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

В квартире из-под плинтусов повалил дым, спасатели запретили отапливать помещение до прихода трубочиста

Copy
Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В среду, 26 марта, в 18:12 спасатели были вызваны в поселок Лаэквере в Ляэне-Вирумаа, где в помещениях жилого дома появился дым.

Из-под плинтусов в квартире на верхнем этаже стал выделяться дым, в доме в нескольких квартирах заработали дымовые датчики. Прибывшие спасатели попросили жицльцов покинуть квартиры.

Спасатели вскрыли пол у подножия дымохода в квартире на втором этаже дома; оказалось, что дым просачивается из-под стыковой части конструкции дымохода. Спасатели вылили на дымоход несколько ведер воды.​

​В двух квартирах спасатели запретили топить, и дали рекомендацию немедленно вызвать трубочиста.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх