По словам одного из высокопоставленных источников The Independent, в настоящее время предпринимаются шаги для возвращения России в международный футбол. Некоторые настаивают на том, чтобы «вернуть их уже завтра». Внутреннее давление в УЕФА растет, и по мнению некоторых, Россию никогда не следовало исключать с турниров.

Президент УЕФА Александр Чеферин сказал: «Момент, когда российский ребенок приедет, например, в Словению и обнимет словенского ребенка, покажет, что мы не враги, и жизнь должна продолжаться».

Чеферин также отметил, что когда в 2023 году было предложено возвращение молодежных сборных России, это предложение было яростно отвергнуто основными политическими силами, особенно с левого фланга. Идея так и не была реализована.

По данным источников The Independent, УЕФА хочет, чтобы сначала Россию вернул в спорт Международный олимпийский комитет (МОК), затем Международная федерация хоккея (IIHF), и только потом наступил бы черед футбола.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе, когда Кристин Ковентри была избрана преемницей Томаса Баха на посту президента МОК, одним из ее первых заявлений стало желание вернуть российских спортсменов, исключенных с соревнований из-за войны в Украине, обратно на спортивные арены.

The Independent также сообщает, что на УЕФА и мировую футбольную федерацию (ФИФА) оказывается растущее внешнее давление, связанное с вопросом Израиля и Палестины. В секторе Газа после жестокого террористического нападения на Израиль в октябре 2023 года уже почти полтора года идет война. По данным Палестинской футбольной ассоциации, за это время было убито как минимум 92 палестинских футболиста, разрушена инфраструктура, лиги приостановлены, а сборная должна была проводить отборочные матчи чемпионата мира за границей.

Большинство футбольных федераций стран следуют внешней политике своих государств. Это и является причиной, по которой в странах-членах УЕФА не бойкотируют Израиль.