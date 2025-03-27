С начала года Maxima получила 84 запроса на повышение цен от 69 поставщиков, охватывающих сотни товаров разных категорий, говорится в пресс-релизе компании.
Maxima: цены на наши товары вскоре могут вырасти
Цены на товары могут вырасти от двух до 48 процентов.
Причины повышения цен связаны как с мировым рынком, так и с местными условиями - выросли цены на сырье и энергию, а также увеличились затраты на заработную плату и акцизы.
«Мы понимаем, что многие отрасли сталкиваются как с глобальными, так и с местными вызовами, которые повышают себестоимость продукции. На мировом рынке сложилась ситуация, когда для многих сырьевых товаров спрос превышает предложение: доступность сырья зависит от климатических проблем, а также заболеваний растений и животных», - объяснила руководитель отдела управления категориями и закупками Maxima Eesti Кади Лайнело.
«Мы прислушиваемся к нашим партнерам и вместе ищем решения по полученным запросам. Тем не менее, мы не относимся к повышению цен легкомысленно: мы тщательно анализируем каждый запрос с целью сохранить цены как можно более доступными для наших клиентов. Мы постоянно ведем переговоры с поставщиками, чтобы достичь соглашения, которое устроит все стороны. Мы выступаем за то, чтобы нашим клиентам всегда был доступен максимально дешевый ассортимент», - добавила Лайнело.
Климатические проблемы, птичий грипп и ограничения на рыболовство влияют на цены
Повышение цен может затронуть следующие категории: свежее мясо и рыба, яйца, молочные продукты, кофе и сладости.
Одно из самых больших повышений связано с кофе и шоколадными изделиями, поскольку цены на какао-бобы и кофе на мировом рынке достигли рекордных уровней. Цена на какао удвоилась из-за высокого спроса и ограниченной доступности. Причины роста цен на кофе - неблагоприятные климатические условия, плохие урожаи и сокращение кофейных плантаций.
Категории свежего мяса, яиц и птицы затронуты ящуром и птичьим гриппом, которые уже охватили такие крупные страны-производители как Литва, Польша и Германия. Ограничения на промышленный вылов рыбы уменьшили доступность свежей рыбы и морепродуктов, одновременно увеличив конкуренцию за сырье. Это привело к росту цен на сельдь и морского окуня, а также подорожали продукты из скумбрии, трески и лосося.
Maxima стремится удерживать цены на низком уровне
Однако на рынке также есть положительные тенденции. Цена на молочный жир на мировом рынке снизилась почти на 30%, что может помочь стабилизировать цены на молочные продукты, хотя спрос по-прежнему превышает предложение. Также восстанавливается производство оливкового масла в Испании и Греции после нескольких лет низкого урожая. Цена на апельсиновый сок на мировом рынке упала в два раза, но все еще в два раза выше, чем до ценового ралли, начавшегося два года назад.
«Наш главный приоритет - держать цены на продукты для эстонского потребителя как можно ниже. Мы опираемся на покупательную способность людей, что часто требует от нас инвестиций - на некоторые товары мы доплачиваем, чтобы избежать повышения цен для клиентов. Мы также регулярно проводим различные краткосрочные и долгосрочные скидочные акции, такие как Hinnaliider, Piimafestival или Maximüük, которые помогают клиентам экономить на тысячах товаров каждую неделю. Наша цель - гарантировать, что каждый потребитель всегда найдет предложения по выгодным ценам в магазинах Maxima», - заверила Лайнело.