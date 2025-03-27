Maxima: цены на наши товары вскоре могут вырасти

Категории свежего мяса, яиц и птицы затронуты ящуром и птичьим гриппом, которые уже охватили такие крупные страны-производители как Литва, Польша и Германия. Ограничения на промышленный вылов рыбы уменьшили доступность свежей рыбы и морепродуктов, одновременно увеличив конкуренцию за сырье. Это привело к росту цен на сельдь и морского окуня, а также подорожали продукты из скумбрии, трески и лосося.

Maxima стремится удерживать цены на низком уровне

Однако на рынке также есть положительные тенденции. Цена на молочный жир на мировом рынке снизилась почти на 30%, что может помочь стабилизировать цены на молочные продукты, хотя спрос по-прежнему превышает предложение. Также восстанавливается производство оливкового масла в Испании и Греции после нескольких лет низкого урожая. Цена на апельсиновый сок на мировом рынке упала в два раза, но все еще в два раза выше, чем до ценового ралли, начавшегося два года назад.

«Наш главный приоритет - держать цены на продукты для эстонского потребителя как можно ниже. Мы опираемся на покупательную способность людей, что часто требует от нас инвестиций - на некоторые товары мы доплачиваем, чтобы избежать повышения цен для клиентов. Мы также регулярно проводим различные краткосрочные и долгосрочные скидочные акции, такие как Hinnaliider, Piimafestival или Maximüük, которые помогают клиентам экономить на тысячах товаров каждую неделю. Наша цель - гарантировать, что каждый потребитель всегда найдет предложения по выгодным ценам в магазинах Maxima», - заверила Лайнело.