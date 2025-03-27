По данным Департамента статистики, в 2024 году жители Эстонии совершили более 1,5 миллиона зарубежных поездок с ночевкой, что на два процента больше, чем в 2023 году; поездок по стране с ночевкой было совершено около 3,5 миллиона, т. е. на восемь процентов больше, чем годом ранее.
Жители Эстонии стали больше путешествовать, но допандемический уровень все еще не достигнут
Ведущий аналитик Департамента статистики Пирет Пукк отметила, что в последние годы жители Эстонии хоть и стали путешествовать больше, однако допандемический уровень все еще не был достигнут, особенно по части зарубежных поездок.
«Поездок по стране в прошлом году, как и раньше, было совершено более чем в два раза больше, чем зарубежных поездок. Если в 2019 году было совершено 1,7 млн зарубежных поездок с ночевкой и 3,5 млн поездок по стране, то в 2024 году зарубежных поездок было на 9% меньше, чем в 2019 году. При этом количество поездок по Эстонии достигло почти допандемического уровня», - сказала Пукк.
Основными странами назначения были страны Европейского союза (73% зарубежных поездок с ночевкой), из которых наиболее популярными были Финляндия, Латвия, Швеция, Испания и Италия. Из стран, не входящих в ЕС, больше всего путешествовали в Турцию. В качестве мест назначения для поездок по стране с ночевкой предпочтение отдавалось Харьюскому (в т. ч. Таллинну), Тартускому и Пярнускому уездам. Далее по популярности следовали Ида-Вируский и Саареский уезды, однако ненамного отстали также Выруский и Ляэнеский уезды.
Как в случае зарубежных поездок, так и поездок по стране с ночевкой жители Эстонии чаще всего путешествовали в целях отдыха. В прошлом году в целях отдыха совершалось более половины поездок (58%), доля рабочих поездок составила 14%, посещение знакомых или родственников - 25% и 3% поездок совершалось в других личных целях.
Поездки по стране с ночевкой преимущественно короткие и длятся всего пару дней, зарубежные поездки более продолжительны. Среди поездок по стране с ночевкой 91% были короткими поездками и длились от 1 до 3 ночей, 9% - более продолжительными поездками. В случае зарубежных поездок доли длящихся как от 1 до 3 ночей, так и от 4 до 7 ночей составили по 38%, доля поездок, длящихся более 7 ночей - 24%.
В зарубежных поездках путешествующие преимущественно ночевали в платных местах размещения (7,5 млн ночевок), из которых 5 млн ночей в гостиницах и других подобных предприятиях и 2,5 млн в других предприятиях платного размещения. Бесплатно в зарубежных поездках провели 2,8 млн ночей.
Пукк объяснила, что в поездках по стране чаще используются возможности бесплатного размещения, т. е. путешествующие ночуют у знакомых и родственников или в собственных местах для отдыха. «В прошлом году количество бесплатных ночевок в поездках по стране составило около 4,3 млн. Платные возможности размещения использовались для 3 млн ночевок, из которых 66% были в гостиницах или других подобных предприятиях», - добавила аналитик.
В последние три года исследования средние расходы на зарубежную поездку с ночевкой составляли более 1000 евро. Расходы на поездки по стране с ночевкой также выросли. На одну зарубежную поездку с ночевкой в прошлом году в среднем тратили 1102 евро, на поездку по стране - 185 евро. В зарубежных поездках с ночевкой расходы на транспорт и размещения приблизительно составляли примерно по трети, 380 и 342 евро соответственно. Одна пятая расходов приходилась на еду и напитки в кафе и ресторанах (233 евро), более одной десятой составляли другие расходы (развлечение, покупки, услуги).
В 2024 году количество однодневных поездок по стране, т. е. поездок без ночевок, составило в общем 6,7 млн, в среднем на такую поездку тратили 59 евро. Количество однодневных зарубежных поездок без ночевок составило более 777 000, в среднем на такую поездку тратили 131 евро.