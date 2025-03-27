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Жители Эстонии стали больше путешествовать, но допандемический уровень все еще не достигнут

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Таллиннский аэропорт (иллюстративное фото).
Таллиннский аэропорт (иллюстративное фото). Фото: Konstantin Sednev / Postimees

По данным Департамента статистики, в 2024 году жители Эстонии совершили более 1,5 миллиона зарубежных поездок с ночевкой, что на два процента больше, чем в 2023 году; поездок по стране с ночевкой было совершено около 3,5 миллиона, т. е. на восемь процентов больше, чем годом ранее.

Ведущий аналитик Департамента статистики Пирет Пукк отметила, что в последние годы жители Эстонии хоть и стали путешествовать больше, однако допандемический уровень все еще не был достигнут, особенно по части зарубежных поездок.

«Поездок по стране в прошлом году, как и раньше, было совершено более чем в два раза больше, чем зарубежных поездок. Если в 2019 году было совершено 1,7 млн зарубежных поездок с ночевкой и 3,5 млн поездок по стране, то в 2024 году зарубежных поездок было на 9% меньше, чем в 2019 году. При этом количество поездок по Эстонии достигло почти допандемического уровня», - сказала Пукк.

Основными странами назначения были страны Европейского союза (73% зарубежных поездок с ночевкой), из которых наиболее популярными были Финляндия, Латвия, Швеция, Испания и Италия. Из стран, не входящих в ЕС, больше всего путешествовали в Турцию. В качестве мест назначения для поездок по стране с ночевкой предпочтение отдавалось Харьюскому (в т. ч. Таллинну), Тартускому и Пярнускому уездам. Далее по популярности следовали Ида-Вируский и Саареский уезды, однако ненамного отстали также Выруский и Ляэнеский уезды.

Как в случае зарубежных поездок, так и поездок по стране с ночевкой жители Эстонии чаще всего путешествовали в целях отдыха. В прошлом году в целях отдыха совершалось более половины поездок (58%), доля рабочих поездок составила 14%, посещение знакомых или родственников - 25% и 3% поездок совершалось в других личных целях.

Поездки по стране с ночевкой преимущественно короткие и длятся всего пару дней, зарубежные поездки более продолжительны. Среди поездок по стране с ночевкой 91% были короткими поездками и длились от 1 до 3 ночей, 9% - более продолжительными поездками. В случае зарубежных поездок доли длящихся как от 1 до 3 ночей, так и от 4 до 7 ночей составили по 38%, доля поездок, длящихся более 7 ночей - 24%.

В зарубежных поездках путешествующие преимущественно ночевали в платных местах размещения (7,5 млн ночевок), из которых 5 млн ночей в гостиницах и других подобных предприятиях и 2,5 млн в других предприятиях платного размещения. Бесплатно в зарубежных поездках провели 2,8 млн ночей.

Пукк объяснила, что в поездках по стране чаще используются возможности бесплатного размещения, т. е. путешествующие ночуют у знакомых и родственников или в собственных местах для отдыха. «В прошлом году количество бесплатных ночевок в поездках по стране составило около 4,3 млн. Платные возможности размещения использовались для 3 млн ночевок, из которых 66% были в гостиницах или других подобных предприятиях», - добавила аналитик.

В последние три года исследования средние расходы на зарубежную поездку с ночевкой составляли более 1000 евро. Расходы на поездки по стране с ночевкой также выросли. На одну зарубежную поездку с ночевкой в прошлом году в среднем тратили 1102 евро, на поездку по стране - 185 евро. В зарубежных поездках с ночевкой расходы на транспорт и размещения приблизительно составляли примерно по трети, 380 и 342 евро соответственно. Одна пятая расходов приходилась на еду и напитки в кафе и ресторанах (233 евро), более одной десятой составляли другие расходы (развлечение, покупки, услуги).

В 2024 году количество однодневных поездок по стране, т. е. поездок без ночевок, составило в общем 6,7 млн, в среднем на такую поездку тратили 59 евро. Количество однодневных зарубежных поездок без ночевок составило более 777 000, в среднем на такую поездку тратили 131 евро.

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