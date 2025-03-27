Жители Эстонии стали больше путешествовать, но допандемический уровень все еще не достигнут

Поездки по стране с ночевкой преимущественно короткие и длятся всего пару дней, зарубежные поездки более продолжительны. Среди поездок по стране с ночевкой 91% были короткими поездками и длились от 1 до 3 ночей, 9% - более продолжительными поездками. В случае зарубежных поездок доли длящихся как от 1 до 3 ночей, так и от 4 до 7 ночей составили по 38%, доля поездок, длящихся более 7 ночей - 24%.

В зарубежных поездках путешествующие преимущественно ночевали в платных местах размещения (7,5 млн ночевок), из которых 5 млн ночей в гостиницах и других подобных предприятиях и 2,5 млн в других предприятиях платного размещения. Бесплатно в зарубежных поездках провели 2,8 млн ночей.

Пукк объяснила, что в поездках по стране чаще используются возможности бесплатного размещения, т. е. путешествующие ночуют у знакомых и родственников или в собственных местах для отдыха. «В прошлом году количество бесплатных ночевок в поездках по стране составило около 4,3 млн. Платные возможности размещения использовались для 3 млн ночевок, из которых 66% были в гостиницах или других подобных предприятиях», - добавила аналитик.

В последние три года исследования средние расходы на зарубежную поездку с ночевкой составляли более 1000 евро. Расходы на поездки по стране с ночевкой также выросли. На одну зарубежную поездку с ночевкой в прошлом году в среднем тратили 1102 евро, на поездку по стране - 185 евро. В зарубежных поездках с ночевкой расходы на транспорт и размещения приблизительно составляли примерно по трети, 380 и 342 евро соответственно. Одна пятая расходов приходилась на еду и напитки в кафе и ресторанах (233 евро), более одной десятой составляли другие расходы (развлечение, покупки, услуги).

В 2024 году количество однодневных поездок по стране, т. е. поездок без ночевок, составило в общем 6,7 млн, в среднем на такую поездку тратили 59 евро. Количество однодневных зарубежных поездок без ночевок составило более 777 000, в среднем на такую поездку тратили 131 евро.