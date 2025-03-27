Треть жителей Эстонии просыпаются уставшими несмотря на любовь к сну: эксперты объясняют почему

«Исследование показало, что жители Эстонии делятся на три основные группы. 50% -"любители сна, которые с нетерпением ждут момента, когда можно лечь спать. В свою очередь вторая группа - 31% - "беспокойные спящие", которые ворочаются, переживают и подсчитывают оставшиеся часы сна. А последняя группа из 3% относятся к "скептикам сна", не придающим большого значения качественному отдыху. Тем не менее каждому из нас знакомы те или иные проблемы со сном, и во многих случаях они схожи», - отмечает Райнер Лаусинг, менеджер по продажам IKEA в Эстонии.

Поза во сне влияет на ваше здоровье

Согласно исследованию сна IKEA, 11% жителей Эстонии выбирают сон на спине, 15% - на животе, а 74% предпочитают боковое положение.

Физиотерапевты подчеркивают, что поза во сне важна не только для комфорта, но и для здоровья. Наше тело инстинктивно меняет положение ночью, чтобы уменьшить боль и дискомфорт, адаптируясь к физиологическим особенностям.

«Люди, страдающие болями в спине, часто выбирают сон на боку с согнутыми коленями, чтобы снизить нагрузку на позвоночник. Тем, у кого есть проблемы с дыханием, наоборот, не рекомендуется спать на спине, чтобы обеспечить свободное прохождение воздуха», - объясняет физиотерапевт Яана Торп.