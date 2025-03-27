Треть жителей Эстонии просыпаются уставшими несмотря на любовь ко сну: эксперты объясняют почему

11% жителей страны предпочитают спать на спине

«Сон на спине на жестком матрасе обеспечивает отдых и поддержку для спины и области таза. Ночью все мышцы в идеале должны расслабляться и восстанавливаться для следующего дня.

Неправильное время сна, неверный выбор пищи, а также нехватка витаминов и минералов влияют на глубину и качество сна. Слабые мышцы живота также могут быть причиной боли в спине, которая сказывается на сне и позах во время сна. Этой боли можно избежать.

15% спят на животе

Хотя эта поза встречается реже, она может вызывать боли в шее и пояснице. Сон на животе создает нагрузку на мышцы шеи и снижает естественный изгиб позвоночника, что может привести к утренней скованности и дискомфорту.

«Тем, кто спит на животе, рекомендуется выбирать более жесткий матрас в сочетании с низкой подушкой или эргономичной подушкой, поддерживающей несколько поз, чтобы уменьшить нагрузку на шею», - советует Торп.

74% спят на боку

Исследование сна IKEA показывает, что большинство жителей Эстонии выбирают наиболее рекомендуемую физиотерапевтами позу для сна. Однако даже эта поза может привести к дискомфорту, если матрас и подушка подобраны неправильно.

Физиотерапевты рекомендуют выбирать матрас, который снижает давление на бедра и плечи, обеспечивая комфорт в течение всей ночи.

«Важно заполнить пространство между бедрами и грудной клеткой, чтобы позвоночник сохранял естественный изгиб. Для этого можно использовать либо правильно подобранный матрас, либо тонкую подушку. Для поддержки шеи лучше всего подойдет подушка средней толщины. Кроме того, рекомендуется класть подушку между колен, чтобы уменьшить нагрузку на бедра и поясницу», - объясняет Торп.

Количественное исследование проводилось международной исследовательской и аналитической компанией GlobeScan по заказу IKEA Group. Онлайн-опрос состоялся осенью 2024 года с использованием национальных панелей потребителей. В нем приняли участие 55 000 респондентов из 57 стран. В Эстонии было опрошено 1004 человека.