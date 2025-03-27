Согласно последнему глобальному исследованию сна IKEA, каждый второй житель Эстонии - настоящий ценитель сна. Он готов отказаться от вечерних встреч и других занятий, лишь бы лечь спать пораньше. Однако около 34% жителей Эстонии все же просыпаются уставшими как минимум три-четыре раза в неделю. По мнению физиотерапевтов, секрет бодрого пробуждения зависит не только от продолжительности сна, но и от позы, в которой мы спим.
Треть жителей Эстонии просыпаются уставшими несмотря на любовь ко сну: эксперты объясняют почему
«Исследование показало, что жители Эстонии делятся на три основные группы. 50% -"любители сна, которые с нетерпением ждут момента, когда можно лечь спать. В свою очередь вторая группа - 31% - "беспокойные спящие", которые ворочаются, переживают и подсчитывают оставшиеся часы сна. А последняя группа из 3% относятся к "скептикам сна", не придающим большого значения качественному отдыху. Тем не менее каждому из нас знакомы те или иные проблемы со сном, и во многих случаях они схожи», - отмечает Райнер Лаусинг, менеджер по продажам IKEA в Эстонии.
Поза во сне влияет на ваше здоровье
Согласно исследованию сна IKEA, 11% жителей Эстонии выбирают сон на спине, 15% - на животе, а 74% предпочитают боковое положение.
Физиотерапевты подчеркивают, что поза во сне важна не только для комфорта, но и для здоровья. Наше тело инстинктивно меняет положение ночью, чтобы уменьшить боль и дискомфорт, адаптируясь к физиологическим особенностям.
«Люди, страдающие болями в спине, часто выбирают сон на боку с согнутыми коленями, чтобы снизить нагрузку на позвоночник. Тем, у кого есть проблемы с дыханием, наоборот, не рекомендуется спать на спине, чтобы обеспечить свободное прохождение воздуха», - объясняет физиотерапевт Яана Торп.
Специалист также отмечает, что привычки сна формируются с раннего детства и сохраняются на протяжении всей жизни. Если в детстве определенная поза казалась удобной, велика вероятность, что она останется основной и во взрослом возрасте.
11% жителей страны предпочитают спать на спине
«Сон на спине на жестком матрасе обеспечивает отдых и поддержку для спины и области таза. Ночью все мышцы в идеале должны расслабляться и восстанавливаться для следующего дня.
Неправильное время сна, неверный выбор пищи, а также нехватка витаминов и минералов влияют на глубину и качество сна. Слабые мышцы живота также могут быть причиной боли в спине, которая сказывается на сне и позах во время сна. Этой боли можно избежать.
15% спят на животе
Хотя эта поза встречается реже, она может вызывать боли в шее и пояснице. Сон на животе создает нагрузку на мышцы шеи и снижает естественный изгиб позвоночника, что может привести к утренней скованности и дискомфорту.
«Тем, кто спит на животе, рекомендуется выбирать более жесткий матрас в сочетании с низкой подушкой или эргономичной подушкой, поддерживающей несколько поз, чтобы уменьшить нагрузку на шею», - советует Торп.
74% спят на боку
Исследование сна IKEA показывает, что большинство жителей Эстонии выбирают наиболее рекомендуемую физиотерапевтами позу для сна. Однако даже эта поза может привести к дискомфорту, если матрас и подушка подобраны неправильно.
Физиотерапевты рекомендуют выбирать матрас, который снижает давление на бедра и плечи, обеспечивая комфорт в течение всей ночи.
«Важно заполнить пространство между бедрами и грудной клеткой, чтобы позвоночник сохранял естественный изгиб. Для этого можно использовать либо правильно подобранный матрас, либо тонкую подушку. Для поддержки шеи лучше всего подойдет подушка средней толщины. Кроме того, рекомендуется класть подушку между колен, чтобы уменьшить нагрузку на бедра и поясницу», - объясняет Торп.
Количественное исследование проводилось международной исследовательской и аналитической компанией GlobeScan по заказу IKEA Group. Онлайн-опрос состоялся осенью 2024 года с использованием национальных панелей потребителей. В нем приняли участие 55 000 респондентов из 57 стран. В Эстонии было опрошено 1004 человека.