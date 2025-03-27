RMK организует электронный аукцион на аренду земель

Центр управления государственными лесами объявил электронные аукционы для сдачи в аренду земельных участков с целью восстановления и ухода за полями. Это первый раз, когда аукционы проводятся в электронной системе.

Всего на аукцион выставлено 4022 гектара земли по всей Эстонии. В Ляэне-Вирумаа предлагаются четыре участка. В волости Виру-Нигула можно арендовать землю в деревнях Сибери и Пяэскюла.

В волости Раквере доступен участок земли в деревне Варуди-Алткюла.

Самый большой участок, площадью 8,13 гектара, находится в волости Винни, в деревне Пука.

Ранее заявки подавались на бумаге или лично, но с этого года все будет происходить в цифровом формате.

«Подача заявок на бумаге занимает много времени и является неэкологичной. Электронный аукцион - это современное и устойчивое решение, которое удобно и легко использовать как организаторам, так и участникам. К тому же, он позволяет всем следить за процессом формирования цен в реальном времени», - пояснил руководитель отдела недвижимости RMK Карл Мянд.

По его словам, государственные земли обычно не сдаются в аренду ниже их реальной стоимости, однако в вопросе полей важным является также выполнение дополнительных условий, таких как уход за территорией через покос или выпас скота.

«Поэтому для участков площадью до одного гектара начальная цена установлена в десять евро, а для более крупных участков десять евро за гектар. Окончательная арендная плата будет определяться в условиях рынка», - добавил он.