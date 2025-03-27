Спасателям пришлось тушить разведенный в опасной близости от хозпостроек костер

Вызов местным спасателям поступил в 12:32 на улицу Раудтеэ, что на окраине Лихула.

Спасатели установили, что в устроенном возле сараев костре были запрещенные к сжиганию материалы, также на месте отсутствовали первичные средства тушения, которые помогли бы в случае необходимости ограничить распространение огня. Спасательная команда потушила костер и устранила связанную с ним экологическую опасность.

Спасательный департамент напоминает, что при разведении огня необходимо соблюдать правила безопасности: использовать только натуральные горючие материалы и чистую (непропитанную) древесину, картон и бумагу. Первые средства тушения, такие как ведро с водой или огнетушитель, необходимо держать под рукой, а место для костра следует выбирать там, где пламя не представляет угрозы для людей, зданий или природы.

Безопасное расстояние от зданий зависит от размера костра. Минимальное безопасное расстояние для любого вида огня составляет не менее восьми метров, что составляет примерно десять шагов для мужчин и примерно тринадцать шагов для женщин.