Спикером Рийгикогу был избран Лаури Хуссар, вице-спикерами – Тоомас Кивимяги и Арво Аллер

Глава фракции «Ээсти 200» Тоомас Уйбо представил кандидатуру Лаури Хуссара, а председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу - кандидатуру Хелира-Вальдора Сеэдера.

На тайном голосовании за Хуссара проголосовал 51 депутат, а за Сеэдера 42 депутата. Шесть бюллетеней были недействительны. Тем самым был избран Лаури Хуссар.

Переизбрание Лаури Хуссара на пост спикера коллеги по Рийгикогу встретили аплодисментами.

Также прошли выборы вице-спикеров, в которых участвовали 97 депутатов. По итогам голосования пост первого вице-спикера сохранил за собой реформист Тоомас Кивимяги, а вторым переизбрали Арво Аллера из фракции EKRE.

Глава фракции Партии реформ Ынне Пиллак выдвинула кандидатуру Тоомаса Кивимяги, председатель EKRE Мартин Хельме - кандидатуру Арво Аллера, а председатель партии Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс - кандидатуру Танеля Кийка.

За Кивимяги на тайном голосовании проголосовали 52 депутата, за Аллера 25, а за Кийка 19. Один бюллетень был недействительным. В голосовании участвовали 97 депутатов. Таким образом, на пост первого вице-спикера избрали Тоомаса Кивимяги, а на пост второго вице-спикера Арво Аллера.