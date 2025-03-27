Число краж растет. Как защитить свой дом от воров?

Закрывайте окна и двери

Если в вашем районе действует соседский дозор, имеет смысл к нему присоединиться. Однако нельзя забывать, что домашнюю охрану он не заменит, ведь подозрительная деятельность может остаться незамеченной даже для самых внимательных соседей. Тем не менее эта дополнительная мера безопасности не будет лишней.

Перед уходом из дома, даже если вы просто работаете во дворе, не забывайте закрывать окна и двери. Известны случаи, когда хозяева были заняты на заднем дворе, а воры в это время проникали в дом через окно или дверь. Полезно установить на окна магнитные датчики (элемент охранной системы), которые передают сигнал тревоги даже в том случае, если преступник попытался проникнуть в помещение, например, через балконную дверь. Эти датчики можно активировать, даже если окна приоткрыты для проветривания.

Как и соседский дозор, камеры видеонаблюдения - это дополнительная мера безопасности. Их главное преимущество - профилактика: если у вора есть выбор между двумя похожими домами, он, скорее всего, выберет тот, где проще остаться незамеченным. Камера, установленная под крышей, повышает вероятность того, что в ваш дом воры не наведаются. Кроме того, видеозапись является ценным материал для следствия.