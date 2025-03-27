Статистика преступлений за прошлый год говорит сама за себя: зарегистрировано 28 345 случаев, что на 3% больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост преступлений против имущества: соответствующий показатель вырос на целых 7%.
Число краж растет. Как защитить свой дом от воров?
Эту тенденцию подтверждают и ежедневные сводки происшествий, составляемые полицией. Например, 14 марта злоумышленники проникли в квартиру на улице Лай в Пярну и похитили наличные. По предварительным данным, ущерб составил 600 евро.
Чуть ранее, 28 февраля, из подсобного здания и гаража в деревне Йыгисоо украли мотопилу Husqvarna 545G Mark II, мойку высокого давления Kärcher K 7 WCM, аккумуляторную пилу Makita, кусторез Makita, пять аккумуляторов Makita, аккумуляторное радио Makita и телевизор. Взломана дверь подсобной постройки и гаража, общий ущерб составил около 2800 евро.
Лучшая инвестиция - домашняя охрана
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркнул, что самый эффективный способ защитить свой дом и имущество - установить домашнюю охрану, что уже давно не требует больших затрат и прокладки проводов, поскольку существуют и полностью беспроводные решения.
С приходом весны начинается сезон гриля и садовых работ. Чтобы не привлекать внимание воров, убирайте из виду все, что может представлять хоть какую-то ценность. Затруднить злоумышленникам задачу помогут камера видеонаблюдения, домашняя охрана и качественное освещение (идеальный вариант - с датчиком движения).
Грили, газонокосилки, садовый инвентарь - все это после использования следует убирать, желательно в закрытое помещение, оборудованное охранной системой. Воров может заинтересовать даже то, что семья считает бесполезным хламом, например, металлолом может стать для воров достаточно веским поводом для проникновения во двор. В худшем случае преступник сначала придет за ним, но после присмотрится и к другим ценным вещам, а затем проберется в дом.
Закрывайте окна и двери
Если в вашем районе действует соседский дозор, имеет смысл к нему присоединиться. Однако нельзя забывать, что домашнюю охрану он не заменит, ведь подозрительная деятельность может остаться незамеченной даже для самых внимательных соседей. Тем не менее эта дополнительная мера безопасности не будет лишней.
Перед уходом из дома, даже если вы просто работаете во дворе, не забывайте закрывать окна и двери. Известны случаи, когда хозяева были заняты на заднем дворе, а воры в это время проникали в дом через окно или дверь. Полезно установить на окна магнитные датчики (элемент охранной системы), которые передают сигнал тревоги даже в том случае, если преступник попытался проникнуть в помещение, например, через балконную дверь. Эти датчики можно активировать, даже если окна приоткрыты для проветривания.
Как и соседский дозор, камеры видеонаблюдения - это дополнительная мера безопасности. Их главное преимущество - профилактика: если у вора есть выбор между двумя похожими домами, он, скорее всего, выберет тот, где проще остаться незамеченным. Камера, установленная под крышей, повышает вероятность того, что в ваш дом воры не наведаются. Кроме того, видеозапись является ценным материал для следствия.